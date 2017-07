Tami al Lugano chiede "gioco e battaglia"

di Flavio Maddalena

Si riparte dal Lucerna. Qualcuno lo interpreterà come un piccolo scherzo del destino. Legittimo. Proprio contro gli svizzero-centrali, poco meno di due mesi fa, i bianconeri avevano in effetti concluso il loro sorprendente campionato 2016/17, con quella notte di passione che, nonostante una sconfitta (0-1), aveva consegnato loro il terzo posto e i gironi europei. Contro gli stessi svizzero-centrali (ritocchi di formazione a parte, beninteso), il Lugano darà, domani pomeriggio, il primo assaggio alla nuova stagione. Si gioca alla Swissporarena: uno stadio che nel corso dei prossimi mesi diventerà – almeno a tre riprese, tanto per cominciare – pure casa bianconera, in Europa League (il Lucerna per contro, estromesso giovedì al secondo turno preliminare, non ci sarà). Scherzetti del destino, appunto... Ma non sono pensieri per domani, in ogni caso.

«Pronti, tutto sommato»

Intanto, dalla festa di Cornaredo post-Lucerna, il Lugano ha voltato pagina. Più per necessità o per contingenze che per scelta. Pierluigi Tami ieri ha fatto il punto. «Siamo pronti, per quanto si possa esserlo in estate. Abbiamo fatto il massimo che era nelle nostre corde. In queste quattro settimane di lavoro ho visto tante buone cose e altre che, come si poteva prevedere, sono un po’ più problematiche. Penso al recupero di alcuni giocatori che hanno iniziato la preparazione da infortunati, come Golemic o Crnigoj». Su Crnigoj, Tami si sbilancia: «La sua vera preparazione l’ha iniziata solo da 8-9 giorni, ma oggi come oggi a uno come lui non voglio rinunciare. Dà forza, dà spinta. Ci serve una certa fisicità contro questo Lucerna. Dobbiamo essere pronti a dare battaglia, pur non puntando tutto sulla lotta ma facendo anche gioco». Per quanto riguarda il modulo, il Lugano dovrebbe continuare con la difesa a 3 con cui tanto bene aveva fatto gli scorsi mesi. «La squadra sta acquisendo una propria fisionomia... un po’ diversa, visto che essa non dipende dal sistema di gioco, uguale a prima, bensì dalle caratteristiche, diverse, dei giocatori attuali. Poi, sappiamo che dovremo crescere, ma in fondo è così per tutti». Rispetto al Lugano, il Lucerna scenderà in campo con due gare vere di vantaggio nelle gambe. «È un Lucerna che dal punto di vista fisico sta già bene, le due partite di Europa League gli sono state utili. I preliminari europei spesso sono un peso, ma almeno all’inizio danno gamba, forza, ritmo».

«Puntare su chi è rimasto»

Quest’estate, a Cornaredo, si è fatto un gran parlare degli addii – senz’altro importanti – dei vari Alioski, Sadiku, Cümart, Salvi... Pier Tami però vede il bicchiere mezzo pieno: «So che fa parte del gioco sentir parlare di quello che non c’è più o non c’è ancora. Oggi, però, voglio mettere l’accento su ciò che è rimasto. E per me i giocatori più importanti sono rimasti: Mariani, Sabbatini, Golemic, Crnigoj o Mihajlovic temevo potessero lasciare Lugano, e invece sono restati con noi». Merito anche del nuovo mister? «Be’, in effetti io ho fatto capire a questi giocatori che ci tenevo che rimanessero. Credo che possano assumere un ruolo ancora più importante». Tra chi in definitiva è rimasto, anche un po’ a sorpresa, c’è Mario Piccinocchi. Tami è ben contento che Renzetti abbia acquistato il suo cartellino. «Certi giocatori si notano di più quando mancano – ha commentato il tecnico – È stato così con Piccinocchi. Poi, attualmente, lui non è ancora pronto come vorremmo che fosse, perché ha dovuto interrompere la sua preparazione per rientrare a Vicenza a fine prestito. Ma questa stagione potrà davvero esserci d’aiuto».

«Diventare camaleontici»

In questo momento, Tami preferisce non soffermarsi oltre sui singoli, per varie ragioni. In parte perché «ancora non conosco tutti al 100%», ammette, e in parte perché – e il riferimento è in primis agli attaccanti (il principale cantiere ancora aperto) – «non vorrei caricarli di troppe pressioni. Ci vuole pazienza: Junior è confrontato con aspettative maggiori rispetto a quando faceva da... jolly; Marzouk è al debutto in Super League; Culina è reduce da un infortunio e Manicone è molto giovane». Tami allora conclude parlando del Lugano che vorrebbe, questa stagione. «Vincere è difficile, ma confermarsi lo è ancora di più. Per riuscirci dovremo giocare un calcio da vera squadra, coraggioso, con una certa iniziativa con e senza palla, e che non sia solo attendista. Voglio una squadra camaleontica: non siamo ancora così vicini a tale obiettivo, ma l’attitudine è quella giusta. Sono fiducioso». Infine, una postilla dal fronte mercato. Trovato un accordo con il 21enne difensore ivoriano Eloge Yao, dalla Primavera dell’Inter: biennale più opzione.