Tramezzani fa uno sgarbo al Lugano

I bianconeri, nella sera del ritorno del loro ex allenatore oggi alla guida del Sion, sono stati sconfitti dalla compagine vallesana per 2 a 1. In doppio svantaggio nella ripresa, il Lugano ha reagito tardi.

Chi magari a Lugano si sentiva "tradito" da Paolo Tramezzani - partito da Cornaredo alla volta di Sion la scorsa estate - e sperava in una sorta di sportiva vendetta sul campo giovedì sera, ebbene, se n'è andato a casa deluso. I bianconeri, infatti, sono stati sconfitti dai vallesani per due reti a zero. Decisive - dopo una prima parte di match che aveva offerto ben pochi spunti degni di nota (ad eccezione forse di un tentativo ospite di Kasami) - le segnature di Marco Schneuwly al 52', in contropiede dopo un'occasione di Marzouk a tu per tu con Mitryushkin, e di Lenjani al 73', con un tiro preciso verso il secondo palo. Nel finale, su punizione battuta da Mariani, Golemic di testa ha ridotto lo scarto (87'), ma i padroni di casa non sono riusciti a perfezionare l'aggancio.

(Red)