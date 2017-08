Tre punti di penalità per il Chiasso

La Commissione disciplinare della Swiss Football League ha annunciato una penalità di 3 punti in classifica per il Chiasso. Una decisione presa per una "violazione del regolamento sulle licenze": il Club rossoblu non ha infatti informato sugli oneri e i salari del mese di maggio.

I 3 punti non sono però ancora stati "scalati" dato che, dopo 3 incontri di Challenge League, il Chiasso è riuscito a racimolare solamente un punticino (conquistato nella prima partita della stagione contro il Servette, con il risultato di 2 a 2) e si trova ultimo in classifica.

Il Club ha nel frattempo già fatto sapere che avrebbe presentato immediatamente ricorso all'organo preposto.

(Red/Ats)