Trio spagnolo per la panchina del Chiasso

Il club rossoblù, in conferenza stampa, ha fornito alcune informazioni riguardo alla prossima stagione. I nomi dello staff tecnico non sono ancora stati svelati.

Il Chiasso ha trovato il nuovo allenatore. Per sapere chi è, però, occorre ancora aspettare. Il direttore generale Nicola Bignotti, venerdì mattina in conferenza stampa, ha spiegato che il mister proverrà dalla Spagna, così come il suo vice ed il preparatore atletico. In particolare, i tre già lavorano assieme e proverranno da Siviglia. Ad inizio settimana prossima saranno forniti nomi e cognomi, dal momento che attualmente sono impegnati in un torneo e hanno espresso il desiderio di concludere l'impegno prima di comunicare ai loro giocatori la loro partenza per la Svizzera.

Sul fronte mercato, sono stati ingaggiati cinque giocatori: anche qui, però, non sono stati rivelati i nomi, per ragioni contrattuali, essendo questi giocatori ancora vincolati con le rispettive attuali squadre sino a fine mese, ha aggiunto Bignotti. I cinque neoacquisti, più un altro paio di giocatori in arrivo, saranno comunque presenti al primo allenamento del Chiasso, il prossimo 19 giugno a Seseglio.

