Troppo Portogallo, Svizzera agli spareggi

In novanta minuti, il Portogallo ha cancellato tutte le ambizioni della Svizzera. Chi sognava magari addirittura un decimo successo in altrettante partite - per qualificarsi, poi, bastava il pareggio - è stato profondamente disilluso dagli uomini di Fernando Santos, che ha Lisbona hanno sfoderato una prestazione solida e cinica.

In questa "finale" del Gruppo B, i lusitani hanno spinto sin dall'inizio. Hanno creato pericoli a ripetizione con i loro cross in area. A lungo sorretti da Yann Sommer e Fabian Schär, gli elvetici hanno dovuto soccombere al 41', quando un traversone di Eliseu ha mandato in tilt la retroguardia ospite: Djourou ha provato a chiudere su Joao Mario, intralciando l'intervento di Sommer e toccando il pallone, mandandolo in rete.

Nella ripresa, la Svizzera non ha trovato le energie per risalire. Al 55' un'incomprensione a centrocampo - dove Freuler, ammonito nel primo tempo, ha lasciato il posto a Zakaria - ha lanciato Ronaldo, ma Sommer si è fatto trovare pronto. La scena si è ripetuta più tardi, a cavallo del colpo del kappaò sferrato al 57' da Andre Silva, con la difesa svizzera mal piazzata.

L'unico mezzo spunto rossocrociato lo si è visto al 67' con Shaqiri ad ispirare in Seferovic, che ha mancato il tocco in area ma che comunque era in fuorigioco. Insomma, la Svizzera chiude le qualificazioni al secondo posto, a pari punti col Portogallo che però è primo in virtù della differenza reti. E per continuare ad inseguire Russia 2018, la truppa di Petkovic dovrà passare dai sempre insidiosi spareggi, dove sarà quantomeno testa di serie.

(Red)