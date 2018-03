Tutti a inseguire le due ticinesi

PASSIONE CALCIO - In Prima Lega, grande vittoria per la capolista Bellinzona contro il Kosova; buon punto per il Mendrisio in trasferta sul difficile campo di San Gallo.

di Gianluca Pusterla

Le due formazioni ticinesi che militano nel campionato di Prima Lega sono tornate in campo ieri dopo la lunga pausa invernale, ma la musica non è cambiata. Benissimo il Bellinzona primo in classifica, che ha sconfitto il Kosova e ha allungato nella graduatoria. Bene anche il Mendrisio che è tornato da San Gallo con un punto importante. I granata, inoltre, con la loro vittoria hanno fatto un favore al Mendrisio che si mantiene al secondo posto in classifica.

Qui Bellinzona. Non si sono di certo annoiati i presenti al Comunale di Bellinzona (circa 800) per una sfida subito cruciale. Contro il Kosova è stata partita vera e già dai primi minuti gli ospiti hanno dimostrato di non essere scesi in Ticino per fare una scampagnata. Nei primissimi minuti il Bellinzona avrebbe potuto sbloccare il risultato con Stojanov e Magnetti, ma pure il Kosova si è reso pericolosissimo dalle parti di Pelloni. Su una ripartenza è stata proprio la squadra d’oltre San Gottardo ad aprire le marcature, complice una retroguardia granata non irreprensibile. Da lì in poi, però, è stato un monologo dei granata. Stojanov, tornato nella capitale dopo l’esperienza al Köniz, ha dimostrato di non aver perso il feeling con il gol e ha realizzato la rete del pareggio. Nella ripresa l’ACB si è istallato nella metà campo avversaria e ha trovato la meritata rete del vantaggio con Daniele Russo, su azione da calcio d’angolo. Ancora Stojanov e Sergi hanno reso il risultato più rotondo. Vittoria assolutamente meritata, nonostante comunque il Kosova non abbia sfigurato (nella ripresa Pelloni è stato chiamato ad alcuni interventi importanti).

Qui Mendrisio. La fiammata di Martin Vinatzer dopo meno di un minuto non è bastata al Mendrisio per tornare con i tre punti dal Bergholz. Anzi, in virtù di un progressivo calo di ritmo i momò hanno dovuto ringraziare capitan Cataldo per non aver capitolato nella fase centrale della ripresa sotto la spinta della gioventù sangallese, forse galvanizzata anche dalla presenza in tribuna del mister della prima squadra Giorgio Contini. Dopo le reti locali che hanno cambiato la partita, il Mendrisio ha reagito nel finale trovando il pareggio grazie ad un grave errore di Gasser, il cui liscio ha messo involontariamente Vinatzer nella miglior condizione per pareggiare. Brutta notizia l'infortunio di Kandiah, sostituito dall'ottimo Tirelli.

Provato ma soddisfatto a fine partita mister Ardemagni: «Abbiamo giocato contro una squadra difficile da affrontare sul proprio campo, e nonostante qualche passaggio a vuoto, siamo stati bravi a portare a casa un ottimo punto».

Bellinzona: Pelloni; Felitti, Tarchini, Russo (Djuric), Maffi; Forzano, Facchinetti, Guarino (Sergi), Berera; Magnetti, Stojanov (Pocas Ribeiro).

Mendrisio: Cataldo; Croci-Torti, N.Kabamba, M.Kabamba, Kandiah (Tirelli); Moscatiello, Gallo, Mazzetti (De Biasi); Lagrotteria (Calic), Sarr, Vinatzer.