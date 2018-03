Tutto (o quasi) rimandato!

di Gianluca Pusterla

La meteorologia ha giocato un brutto scherzo alla Federazione Ticinese di calcio. La neve e il freddo che hanno caratterizzato le giornate di giovedì e venerdì hanno infatti obbligato la Federazione a posticipare l’inizio dei campionati, previsto per il fine settimana appena concluso. Come si vede nella foto dell'articolo, è “vietato entrare”, almeno per il momento, e l’attesa si prolunga.

Malgrado le citate condizioni meteo degli ultimi giorni, le rappresentative fornite di un campo adeguato (leggasi terreno in erba sintetica) hanno potuto giocare regolarmente, senza dover aspettare il recupero. Hanno ripreso come da calendario sei squadre. Per la massima serie regionale sono scese in campo Paradiso e Morbio (1-0 il risultato finale in favore dei luganesi). In Terza Lega hanno giocato Lusiadas contro Coldrerio (2-2) e Taverne-Cademario (2-2). Insomma, un piccolo antipasto in attesa del piatto principale, che speriamo sarà succulento.

La beffa per gli appassionati del calcio regionale è stata quella di svegliarsi domenica sotto un cielo terso (quasi da cartolina) e con la colonnina del mercurio che segnava temperature abbondantemente al di sopra dello zero. Forse, temporeggiando un po’ di più, si sarebbero potute riprendere regolarmente le attività. Ma tant’è.

La neve, ovviamente, non ha “visitato” solo il nostro Cantone, ma è scesa copiosa un po’ dappertutto. Come in Inghilterra, tempio e casa del Football. In particolare ha colpito Peterborough, cittadina dell’est dell’Inghilterra con poco meno di 200.000 abitanti. Lì, nel Cambridgeshire, si giocava la partita di League 1 tra i padroni di casa e il Walsall. La gara si è svolta normalmente, con il classico pallone arancione, ma a ridosso del triplice fischio la situazione è precipitata. L’arbitro ha fermato il gioco e ha riferito alle squadre che se non si fossero viste almeno le righe del campo avrebbe dovuto sospendere l’incontro. È in quel momento che è salito in cattedra Steven Taylor, difensore del Peterborough.

Taylor, che in carriera ha calcato palcoscenici ben più importanti (quasi duecento partite con la maglia del Newcastle, di cui è stato anche capitano) ha pensato bene di prendere da uno steward una pala e si è messo a spalare la neve in prima persona, così da rendere visibili le righe del campo. Un gesto bellissimo che ha colto di sorpresa il pubblico. I supporters hanno apprezzato e hanno accompagnato le gesta del loro capitano con cori e canti d’incoraggiamento. Una volta terminato il lavoro, Taylor ha restituito la pala e si è rimesso al centro della difesa, a difendere il risultato. La partita ha potuto concludersi e la sua squadra si è aggiudicata tre punti fondamentali per il prosieguo della stagione (per la cronaca il risultato finale è stato 2-1). Tutto bellissimo, per una storia che, complici i social network, inevitabilmente ha fatto il giro del mondo.

Il gesto di Taylor è stato tanto poetico quanto insolito per un giocatore del suo calibro, ma nel nostro Cantone in questi giorni tanti - dagli allenatori, passando per i giocatori e arrivando fino ai dirigenti - lo hanno emulato per garantire alle loro squadre di potersi allenare più o meno regolarmente, spinti e animati dal motore più forte: la passione. È un aspetto che va sottolineato ed evidenziato: per permettere lo svolgimento dei campionati tante persone prestano il loro tempo a titolo di volontariato facendo e reinventandosi nei più disparati lavori. Troviamo quindi il banchiere che a fine giornata si ritrova a spalare la neve dal campo, alla Taylor, per intenderci. Sono tante persone e forse questa è la parte più bella e più sana del calcio regionale ticinese.

Intanto, il sole domenicale ha sciolto gli ultimi residui di neve, i campi sono ritornati verdi e tra pochi giorni si potrà finalmente ricominciare a fare sul serio. Migliaia e migliaia di calciatori nostrani da mesi non aspettano altro. E allora, per davvero, buon campionato a tutti!