Ufficiale, Marc Janko è bianconero!

Il FC Lugano comunica che nella giornata odierna il giocatore Marc Janko ha firmato un contratto valido fino al 30.06.2019. Per il Club, viene spiegato, "si tratta di un rinforzo di altissimo spessore, che testimonia il buon lavoro e l’accresciuto interesse del calcio europeo per la piazza luganese". Il 34enne, alto 1,96m, arriva in Ticino proveniente dallo Sparta Praga e indosserà la maglia numero 21.

Sulla sua pagina Facebook, il giocatore ha scritto di essere "molto contento di aprire un nuovo capitolo con il FC Lugano".

Nelle stagioni 2015-16 e 201617 Janko, lo ricordiamo, ha vestito la maglia del Basilea, conquistando due titoli nazionali consecutivi e la Coppa Svizzera per un bottino complessivo di 34 reti in 66 incontri ufficiali. I suoi numeri sono impressionanti anche con la Nazionale austriaca. Figura infatti al 4° posto della classifica dei migliori marcatori di sempre con 28 gol in 66 presenze, ad una sola lunghezza dal terzo rango che appartiene a Hans Horvath.

Il palmarès di Janko

2006-07 – campione nazionale austriaco (Red Bull Salisburgo)

2008-09 – campione nazionale e capocannoniere del campionato austriaco (Red Bull Salisburgo)

2009 – miglior giocatore dell’anno in Austria (Red Bull Salisburgo)

2009-10 – campione nazionale austriaco (Red Bull Salisburgo)

2010-11 – vincitore della Coppa olandese (Twente Enschede)

2011 – vincitore della Supercoppa olandese (Twente Enschede)

2011-12 – campione nazionale portoghese (Porto)

2012 – vincitore della Supercoppa portoghese (Porto)

2014-15 – miglior giocatore della stagione e capocannoniere del campionato australiano (Sydney FC)

2015-16 – campione nazionale svizzero (Basilea)

2016-17 – campione nazionale svizzero (Basilea)

2017 – vincitore della Coppa svizzera (Basilea)

(Red)