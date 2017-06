Ufficiale: Tramezzani lascia il Lugano

Ora è ufficiale: Paolo Tramezzani lascia il FC Lugano. Lo ha comunicato lui stesso, insieme al presidente bianconero Angelo Renzetti, durante una conferenza stampa organizzata per oggi alle 12.30.

L'ormai ex allenatore del Club ha spiegato le motivazioni che l'hanno spinto a prendere questa decisione, comunicata ieri sera a Renzetti, che l'ha accettata, nonostante il contratto valido fino al 2019. Tramezzani ha in sostanza affermato che in questi mesi alla guida del Lugano, con il quale ha conquistato ben 35 punti e la qualifica diretta alla fase a girone dell'Europa League, ha dato tutto sé stesso ed è andato oltre i suoi obiettivi. "Ho raggiunto già tutto e l'Europa League ha accelerato la mia voglia di provare una nuova esperienza. Non so ancora dove. Ho voglia di ripartire da zero. Con entusiasmo. Non ho paura di niente", ha affermato.

L'ex tecnico bianconero ha poi voluto ringraziare tutti, in primis il presidente, ma anche tutto lo staff, i giocatori, i tifosi bianconeri e l'intera Città che lo hanno accolto con calore. "Io credo che la nostra forza sia stata quella di parlarci e confrontarci, altrimenti credo che non sarebbero arrivati questi risultati inaspettati. Oggi lasciare il Lugano in Europa League penso che sia un bel risultato, ma ancora più bello è il rapporto che ho avuto con Angelo e tutto il Club".

Dal canto suo Renzetti ha affermato di essere venuto a conoscenza ieri sera della volontà di Tramezzani e che, nonostante la sua speranza fosse che restasse, ha deciso di liberarlo dal contratto di comune accordo: "Assecondo la sua volontà, dato che ritengo che le sue motiivazioni siano valide. Lui ha fatto tanto per il Lugano. È vero, ci sono state delle tensioni, ma queste ci sono in tutte le famiglie. La decisione, sono certo, non dipende da questi attriti".

Ancora bocche cucite in merito al nuovo allenatore, anche se il presidente bianconero ha detto che sta "valutando un paio di profili". Quello che è certo, ha aggiunto Renzetti, è che vorrebbe trovare qualcuno che porti la stessa grinta, la forza e la motivazione che ha portato Tramezzani alla squadra e all'intero Club.

(Red)