Un portiere che fa il pompiere

di Gianluca Pusterla

Simone Scoglio, come Gabriele, è una persona concreta, attiva e che non sa stare con le mani in mano, oppure chiuso all'interno di un ufficio. Necessitano di libertà. In campo, però, sono lontanissimi: Gabriele attaccante, Simone portiere. Uno segna. L'altro ha l'obiettivo di spezzare sul nascere i sogni di gloria degli avversari. Scoglio lavora quale dipendente del Comune di Mezzovico-Vira; si occupa principalmente di tutto quello che riguarda l’acqua potabile. E fa pure parte dei Pompieri di Monteceneri. Poi c'è quella passione, tanto importante quanto bellissima. «Il calcio mi accompagna dall’infanzia e insieme abbiamo condiviso momenti di gioia, felicità e ci ho sempre messo tanto impegno, come è giusto che sia. Non riuscirei proprio a farne a meno, è una passione troppo grande». Quali sono gli obiettivi del 27enne? «Il Monteceneri mi ha fatto crescere e da quando ho ripreso a giocare a Rivera (dopo una breve parentesi nel Gambarogno-Contone) spero di portare con i miei compagni il nome di questa squadra storica ancora in Seconda Lega. È il mio sogno e mi impegnerò duramente per realizzarlo. Volgendo lo sguardo al presente, invece, in questa stagione, dopo alcuni anni di fondo classifica, stiamo facendo molto bene e ci stiamo togliendo delle bellissime soddisfazioni. Cerchiamo ogni partita di guadagnare punti e finire la stagione nel miglior modo. Una crescita che speriamo possa portare i propri frutti nel futuro. L’anno prossimo, magari, puntare più in alto, cercando però di mantenere sempre un bel gruppo e soprattutto giocare per il piacere di stare in compagnia e divertirci. Aspetto a mio avviso centrale per una società come la nostra». In campo fa il portiere, fuori dal rettangolo verde, invece, cosa ama fare Simone Scoglio? «Il tempo libero devo ammettere che non è moltissimo, il lavoro è per me molto importante e mi “ruba” molto tempo. Quando posso, però, mi piace divertirmi con tutti i miei amici (che molti fanno parte della squadra) e stare con la mia ragazza Giulia. I miei hobby? Adoro andare a sciare, suonare la batteria e fare festa in generale».