Un punto prezioso per il Chiasso

Buon affare per il Chiasso, in quello che era uno scontro diretto di bassa classifica. A Ginevra è successo tutto all'inizio e alla fine: in entrata di partita il Servette ha sbloccato il risultato con Nsame (2'), mentre in zona Cesarini i rossoblù hanno impattato la sfida grazie al gol del debuttante Franzese (88'), attaccante ticinese classe 1999 entrato a partita in corso. Tra gli altri protagonisti di giornata, invece, spicca il portiere Guatelli, costantemente sollecitato dal reparto offensivo del Servette padrone della contesa. Buoni spunti comunque li ha offerti pure il "chiassese" Milosavljevic, prima della prodezza di Franzese. In classifica, ora, il Chiasso rimane terz'ultimo (con gli stessi punti del Wohlen), a +1 sui ginevrini ultimi in classifica.

(Red)