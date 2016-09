Una partita subito decisiva

di Paolo Galli

Un sabato francese di fine giugno - il 25 del mese, per la precisione - Granit Xhaka sul dischetto, tutto solo, a pochi passi, una quindicina, dal portiere polacco. Sono appena passate le 17.30. Il nuovo giocatore dell’Arsenal è il nuovo vice-vice-capitano rossocrociato ed è il secondo rigorista della sua squadra, subito dopo Lichtsteiner, che ha fatto gol. Ci si aspetta un altro punto, per allungare, in attesa di un errore polacco, che non arriverà mai. Già. È proprio Xhaka a sbagliare e a consentire alla Polonia di andare ad affrontare il Portogallo, nei quarti di finale degli Europei 2016.

Cos’è cambiato

Sono passati poco più di due mesi, da quel 25 giugno, ma ancora quel mancato passaggio del turno non è stato digerito. Almeno, non vogliamo credere che i giocatori, così come Vlado Petkovic, l’abbiano digerito. Forse, proprio in attesa di una reazione arrabbiata - di rabbia contenuta, diciamo, di rabbia funzionale -, lo stesso CT ha deciso di puntare sullo stesso gruppo portato in Francia. Da allora la rosa è cambiata poco o niente, e là dove è cambiata lo si deve a forzature esterne, non alle scelte di Petkovic o dei giocatori. L’unico ad aver detto addio alla nazionale svizzera è stato Steve Von Bergen (richiamato Klose). Mentre chi temeva un eventuale abbandono da parte dei giocatori di origini kosovare - pensiamo a Behrami, Shaqiri e Xhaka -, è stato accontentato, pur tra qualche polemica. Le uniche reali differenze, nel contingente, riguardano la sostituzione degli infortunati Shaqiri e Lang e dell’U21 Zakaria - anche lui reduce da un infortunio -: al loro posto Steffen, Widmer e Zuffi.

Aumentata la pressione

Se l’uscita di scena dagli Europei era stata giudicata da più parti onorevole - ma l’occasione di arrivare almeno ai quarti era d’oro, altro che onori... -, la sensazione è che ora parte dell’opinione pubblica sia meno disposta a tollerare eventuali passi falsi. Tradotto: la pressione è per forza di cose aumentata, anche perché le ambizioni dichiarate, nonostante tutto, restano alte. Se poi la cavalcata verso la Francia era da considerare piuttosto semplice (...), grazie alla manica larga concessa dalla UEFA, quella per la Russia sembra meno scontata. Si qualificherà automaticamente per i prossimi Mondiali soltanto la prima di ogni girone (9), oltre a sole quattro seconde - reduci dagli spareggi tra le migliori otto - Insomma, la pressione è aumentata, ma con essa sono cresciute anche le difficoltà. Il girone, letto soltanto qualche mese fa, sembrava più facile di quanto non appaia adesso, con il Portogallo diventato campione d’Europa e con la sorprendente Ungheria francese, comunque da non sopravvalutare.

Qualificazione abbordabile

Nonostante le insidie, chiudere il gruppo B almeno (!) al secondo posto non sembra un risultato degno di un autentico miracolo: potrebbe rientrare nell’ordine delle cose. Molto però dipenderà dallo spirito con cui la Svizzera affronterà questa nuova avventura, dalle motivazioni che Petkovic riuscirà a dare ai suoi, al di là di quello che dovrebbe essere il più naturale degli stimoli: la voglia di giocarsi un Mondiale e di andare, finalmente, al di là della mera partecipazione a un grande evento. In questo senso, partire con il piede giusto appare fondamentale, anche per non essere costretti a replicare certe rincorse del recente passato. Basti pensare alle qualificazioni agli ultimi Europei - quelle giudicate semplici - La Svizzera aveva iniziato da due sconfitte, quella interna contro l’Inghilterra testa di serie (2-0 a Basilea, l’8 settembre 2014) e quella esterna in Slovenia (1-0). In questo caso, una partenza simile scombussolerebbe i piani di Vlado, esaltando certa stampa a lui avversa.

Lavorare sulla personalità

Alla Svizzera non resta allora che provare a battere il Portogallo, sfruttando l’assenza di Ronaldo - anche se ricordiamo cosa è successo alla Francia, dopo l’uscita di scena della stella lusitana -, e poi andare a conquistare punti sia in Ungheria che ad Andorra il mese prossimo. Occorrono risultati per sbloccare subito la classifica, ma soprattutto per permettere a Petkovic e ai suoi di lavorare serenamente, magari proprio sulla base di ciò che in Francia non aveva funzionato.

Chiamatela, se volete, personalità. Dicono che si possa lavorare anche su questi aspetti. A dare un’occhiata alla rosa rossocrociata, dal punto di vista morale, notiamo qualche caso delicato: dal Lichtsteiner non più titolare nella Juve al Rodriguez costretto a rimanere un anno ancora al Wolfsburg, per non parlare poi del Seferovic uscito malinconico (e senza gol) dall’Euro. Con Shaqiri - al di là di suoi eventuali capricci - infortunato, c’è da sperare in Embolo. Ma ancora una volta ci ritroviamo aggrappati all’ultimo arrivato?