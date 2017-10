Un'altra disfatta per il Lugano

I tre punti in palio sabato sera a Cornaredo rappresentavano, per entrambe le squadre impegnate nella sfida, un vero e proprio tesoro: ambedue reduci da risultati deludenti nelle ultime partite di campionato, una vittoria poteva rappresentare un nuovo inizio e stimolo per uscire dalle proprie difficoltà.

Nonostante queste premesse solo una delle due squadre, il Basilea, è riuscita davvero a dimostrare di avere la “fame” giusta per ambire al premio. Tradito da alcune individualità poco in forma (Yao sopra tutti) i bianconeri non sono riusciti a mettere in campo una prestazione sufficiente e raramente sono riusciti ad impensierire la retroguardia avversaria.

Nel primo tempo la maggior parte delle occasioni degli ospiti sono nate dalle scorribande di Ajeti, rapido a sfruttare la sbadataggine della difesa sottocenerina; il primo gol della serata è arrivato però al 19’ dai piedi di Raoul Petretta, alla sua prima rete nel campionato elvetico. Solo le prodezze di un Da Costa in ottima forma hanno permesso poi al Lugano di mantenere lo scarto minimo nei venti minuti seguenti: nonostante le diverse occasioni concesse dalla difesa di Tami, il Basilea non è riuscito a trovare nuovamente la via della rete fino al 39’, quando il portiere bianconero ha dovuto cedere su un capovolgimento di fronte propiziato dal già citato (e scatenato) Ajeti.

Nei primi minuti del secondo tempo il Lugano ha provato a cambiare l’andamento del gioco ma, complice anche un po’ di sfortuna, non è riuscito ad andare oltre la traversa colpita da Sabbatini al 48’.

Ripreso in mano il gioco, il Basilea si è limitato a controllare e ad abbellire il risultato in barba alla buona prestazione offerta dal portiere bianconero: al 74’ gli ospiti si sono infatti portati sul 3-0 grazie alla rete di Elyounussi, seguita poco più tardi (86’) da quella di Itten.

Gli uomini di Tami sono dunque usciti sconfitti dallo scontro con i campioni in carica, non riuscendo a portare in campo la “voglia” necessaria per colmare la differenza di tasso tecnico tra le due formazioni.

IL TABELLINO

Lugano - Basilea 0-4 (0-2)

Reti: 19. Petretta (Bua) 0:1. 39. Ajeti 0:2. 74. Elyounoussi (Fransson) 0:3. 86. Itten 0:4.

LUGANO: Da Costa, Yao (Bottani, 66’), Sulmoni, Rouiller, Mihajlovic, Piccinocchi, Sabbatini (Amuzie, 81’), Daprela, Mariani, Bnou Marzouk (Crnigoj, 46’), Gerndt.

BASILEA: Vaclik, Lang, Suchy, Akanji, Petretta, Serey Die, Zuffi, Steffen, Elyounoussi (81’), Bua (Fransson, 68’), Ajeti (Itten, 85’).

(G.B.)