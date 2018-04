"Vince chi ha più fame degli avversari"

di Gianluca Pusterla

Ogni anno il Giornale del Popolo mette in palio un trofeo, la Coppa Ritter, assegnata al re dei bomber del campionato di Seconda Lega Regionale. Una bella iniziativa di Aristide Cavaliere. Nella stagione 2016/2017 il giocatore che ha segnato più reti è stato Gian Luca Iaconis, con la maglia del Novazzano (ben 20 i sigilli del 30enne italiano).

La facilità con cui l’attaccante è andato in rete ha permesso alla squadra del Mendrisiotto di vincere agevolmente il campionato e, quindi, di fare il grande salto in Seconda Lega Interregionale. Iaconis, però, ha scelto di accasarsi al Paradiso, sempre in Seconda, con l’obiettivo di festeggiare un’altra promozione. E la scelta si sta rivelando pagante: la sua squadra è prima e Gian Luca si sta confermando ad alti livelli in fase realizzativa.

Iaconis in campo è un vero animale dell’area di rigore. Quel giocatore che magari non lo noti per tutta la partita ma che, quando serve, è in grado di piazzare la stoccata vincente. Il numero nove per eccellenza, nonostante in campo indossi una maglia con un altro numero. Alla Inzaghi, per citare un grande maestro in questo esercizio, oppure Icardi o Cutrone, se vogliamo fare dei paragoni contemporanei. Il numero 10 del Paradiso è scaltro, sa muoversi bene e attaccare la profondità, forte di una grande accelerazione. Non partecipa molto alla costruzione del gioco, ma i suoi compagni sanno dove trovarlo quando serve. Dove? Semplice: in area di rigore. Abbiamo approfittato della premiazione del Trofeo Ritter per fare con lui una lunga chiacchierata a 360°, parlando di calcio, ma non solo.

Gian Luca, cosa fai nella vita?

Lavoro nel settore tessile, nell’azienda di famiglia. Ci occupiamo del confezionamento di accessori di abbigliamento, come sciarpe, foulard, pochette, fazzoletti da taschino e tanto altro.

Ripercorriamo la tua carriera calcistica.

Ho fatto le giovanili a Como e nella Pro Patria, fino alla prima squadra; poi ho girovagato un po’ tra Serie D (Sestese e Cantù) e Eccellenza (Vergiatese, Base 96, Fenegrò e Mariano Comense). Due anni fa ho ricevuto la chiamata del Novazzano e non ci ho pensato due volte a buttarmi in questa esperienza nel calcio svizzero. E dopo un anno a Novazzano eccomi qui, nel Paradiso.

Tu sei italiano, cosa pensi del livello del calcio svizzero?

Innanzitutto mi piace molto. Ci sono strutture e campi lontani anni luce dalla realtà italiana. E per me che in passato ho sofferto di problemi alle ginocchia fa tutta la differenza del mondo potermi allenare e giocare su terreni da gioco curati. Tutto è organizzato al meglio, dagli staff agli allenamenti, arrivando fino al materiale da gioco. Per quanto riguarda il lato prettamente tecnico non ci sono moltissime differenze e devo dire che il calcio svizzero, anche a questo livello, migliora di anno in anno.

Chi è il tuo idolo e a quale giocatore ti ispiri?

Ogni volta che vedo giocare Karim Benzema mi lascia a bocca aperta, anche se attualmente non sta vivendo il miglior momento della sua carriera. Ho avuto la fortuna di poterlo ammirare dal vivo al Santiago Bernabeu. È ancora più impressionante. Un attaccante pazzesco, quasi illegale per come si muove e vede la porta!

Quali sono i tuoi obiettivi?

Cercare di vincere il più possibile. A Paradiso abbiamo una struttura, uno staff e una rosa di alto livello. Se ogni componente della squadra rema nella stessa direzione possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni, sia in Coppa Ticino sia in campionato. Siamo ancora in corsa sui due fronti e vogliamo vincere.

Secondo la tua esperienza personale, cosa serve a una squadra per vincere un campionato difficile come quello di Seconda Lega?

Domanda da un milione di franchi. Non è mai facile vincere, assolutamente, in ogni campionato e in ogni categoria. Ovviamente serve una rosa forte e ampia, ma spesso non vince il migliore. A mio avviso primeggia il gruppo, chi ha più fame dell’avversario, chi non tira mai indietro la gamba e lotta più degli altri. Noi come Paradiso abbiamo un obiettivo. Se ci crediamo fino in fondo siamo già a metà strada. Ci sono altre componenti: i giocatori, la bravura dell’allenatore, la fiducia dell’ambiente, la società e, ovviamente, la fortuna. Purtroppo una ricetta perfetta non esiste...

Come sei fuori dal rettangolo verde di gioco?

Sono un ragazzo tranquillo, lavoro e gioco a calcio che è la mia più grande passione. Mi piace divertirmi: alterno uscite per locali a cene a casa in tranquillità, e ogni tanto vado a pesca con mio cognato Raffaele. Ma, sinceramente, lavorando nell’azienda di famiglia e avendo appena acquistato casa con la mia ragazza i momenti liberi non sono moltissimi.