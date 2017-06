Küng vicino alla maglia gialla

Il prologo del Tour de Suisse ha visto in testa la doppietta BMC, con Dennis Rohan vincitore e il turgoviese Stefan Küng al secondo, dietro di 8 soli 8 secondi.

Stefan Küung è andato molto vicino alla maglia gialla del Tour de Suisse. Il turgoviese si è piazzato secondo al prologo di Cham, sorpassato di 8 secondi solamente dall’australiano Rohan Dennis, suo compagno di squadra alla BMC. Per la prima volta Küng è entrato a far parte degli outsider di questo prologo, un percorso di 6 km riservato ai velocisti. Il turgoviese non ha deluso le aspettative, anche se impotente davanti a Rohan Dennis.

Domani la seconda tappa, sempre a Cham, con un percorso di 172,2 chilometri, che comprende quattro giri attorno al comune zughese. I corridori dovranno affrontare l’ascesa verso Horben, classificata di seconda categoria (400 m). se il profilo di questa tappa risulta apparire troppo esigente per gli sprinters, gli specialisti della classica potranno giocare le loro carte, tra loro Peter Sagan, Greg can Avermaet o Michael Albasini.

(Red/Ats)