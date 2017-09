Derby, UPC prende posizione

Dopo le tante polemiche sorte in merito alle partite che la RSI non avrebbe più potuto trasmettere in diretta televisiva, ora UPC spiega le proprie ragioni.

È recente la notizia e se ne sono accorti i tifosi di hockey, che i derby tra le due squadre ticinesi dopo decenni non sono più stati trasmessi in diretta sulla RSI. Infatti UPC Cablecom si è si è aggiudicata i diritti televisivi dell'hockey svizzero. Tra UPC e RSI non era stato raggiunto un accordo, facendo cominciare la stagione di hockey tra le polemiche.

Ora UPC prende posizione ufficialmente dichiarando di aver "sottoposto alla RSI un’offerta equa per la trasmissione dei derby ticinesi per la stagione 2017/18. Le condizioni offerte da UPC erano uguali alle condizioni pattuite dalla RSI negli anni precedenti. Ciò nonostante la Televisione Svizzera ha rifiutato la proposta di UPC. Abbiamo pagato il doppio rispetto all’anno precedente per i diritti di trasmissione delle gare di hockey su ghiaccio, ma abbiamo offerto alla SSR la trasmissione dei derby alle stesse condizioni di cui usufruiva precedentemente, rinunciando a un aumento del prezzo. Pertanto riteniamo di avere agito in modo leale".

(Red)