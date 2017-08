Economia in crescita, ma con meno dinamismo

È quanto indica il barometro del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo per il mese di agosto, che si è attestato a 104,1 punti, segnando un calo rispetto a luglio.

Le prospettive per l'economia svizzera rimangono favorevoli, ma vi sono segnali di meno dinamismo: in agosto il barometro del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo (KOF) si è attestato a 104,1 punti, segnando un calo di 3,9 punti rispetto al dato (rivisto a 108,0) di luglio. Nonostante il suo arretramento l'indicatore si trova comunque tuttora chiaramente al di sopra della media pluriennale, commentano gli specialisti del KOF in un comunicato odierno. Nell'immediato futuro sono quindi sempre da attendersi tassi di crescita economica più elevati del solito.

Nel mese in rassegna i più importanti impulsi negativi sono arrivati dal settore alberghiero e della ristorazione, seguito da quello dell'industria, quello dell'esportazione e quello della costruzione. Il comparto della finanza mostra per contro un'evoluzione praticamente stabile rispetto al mese precedente e sul fronte dei consumi interni i segnali sono leggermente positivi.

La situazione del ramo manifatturiero è complessivamente negativa, ma non uniforme nei suoi componenti. Un peggioramento è ravvisato soprattutto nel segmento tessile, ma anche in quello del legno. Accenti positivi vengono invece osservati nel campo dell'industria alimentare. Il dato del barometro pubblicato oggi è inferiore alle attese degli analisti consultati dall'agenzia finanziaria Awp, che scommettevano su valori compresi fra 106,4 e 107,9 punti.

Il Centro di ricerca congiunturale del Politecnico presenta il suo barometro come un indicatore che anticipa l'evoluzione dell'economia. Si compone di diversi dati: attualmente comprende 272 sottoindicatori.

(Ats)