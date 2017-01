Ahi ahi che brutta serata per le ticinesi

Il Lugano - con la dirigenza contestata - si fa sorprendere in casa dal Kloten, mentre l'Ambrì-Piotta non regge il confronto con il Berna

Eh no, così proprio non va. Una serata che più brutta non si può, per le due ticinesi di NLA, entrambe sconfitte, malamente.

Il Lugano, tanto per cominciare, ha cambiato allenatore ma non sembra aver risolto i suoi problemi. I bianconeri - la cui dirigenza è stata contestata dalla curva - hanno toppato alla "prima" di Ireland alla Resega, contro il Kloten. In vantaggio al 17.04 con Brunner, i padroni di casa si sono fatti riprendere all'inizio del secondo periodo e quindi superare. Per gli Aviatori - che ne hanno approfittato anche per accorciare la classifica -, in rete Grassi, Praplan e, nel terzo tempo, Shore. Inutile il punto nel finale di Furrer per il definitivo 3-2.

Disastroso, catastrofico addirittura, l'Ambrì-Piotta ha rimediato una bruttissima figura alla PostFinance-Arena. Non nel primo tempo, chiuso sull'1-1 dopo i gol di Bodenmann e Duca. No, il peggio è arrivato strada facendo, quando hanno segnato (nel secondo periodo) Plüss, Randegger, Scherwey, Untersander, quindi nel terzo anche Noreau e due volte Arcobello, per un 8-1 finale che non esclude scossoni da qui agli ormai scontati playout.

Questa sera tornano sul ghiaccio proprio i biancoblù - che intanto sono tornati a occupare l'ultima posizione della classifica -, che ospiteranno alla Valascia lo Zurigo...

(Red)