"Alla Resega ritroverò le emozioni del derby"

Intervista all'allenatore dello ZSC Hans Kossmann in vista della finale contro i bianconeri. "Inti Pestoni? Contro il Lugano per lui è speciale, potrei schierarlo".

di Flavio Maddalena

A volte ritornano. Già, Hans Kossmann, allontanato da Ambrì nel gennaio dell’anno scorso, è tornato in sella, nel campionato svizzero, alcuni mesi fa. Questa volta a Zurigo, con tutt’altra missione rispetto a quella – comunque tutt’altro che scontata, al contrario – avuta in Leventina: regalare il finale più bello che ci sia ad un’organizzazione che ogni stagione parte con un’idea ben precisa in testa, ossia vincere il titolo. Un bel momento dunque per il club, per la città e per lo stesso Kossmann, come ci conferma lui stesso alla vigilia della finalissima: «Sì, l’ambiente in questo momento a Zurigo è incredibile! Quando iniziano i playoff, del resto, entri in un altro mondo. La finale, poi, è il culmine a livello emozionale. Ma immagino che a Lugano sia un po’ la stessa cosa...».

In pochi avrebbero scommesso su questa finale, e soprattutto di trovare i Lions all’atto conclusivo, dopo una regular season tanto travagliata.

Può darsi, ma sin dal mio primo giorno a Zurigo ho avuto la sensazione che con questo gruppo si poteva fare qualcosa di speciale. Lo spogliatoio è sempre stato molto unito, e quando mettiamo energia nel nostro gioco possiamo battere chiunque. Credo che il “click” sia avvenuto in gara-2 dei quarti di finale contro lo Zugo: lì abbiamo davvero iniziato a giocare un hockey da playoff, e da allora il vento è cambiato.

Cosa ha fatto la differenza a vostro favore, nelle serie contro Zugo e Berna?

L’aver utilizzato tutto il nostro contingente, con quattro buone linee offensive e 8 difensori, è stato importante: alla lunga siamo riusciti a stancare lo Zugo prima e poi anche il Berna, meno fresco di noi, in semifinale. Quanto ha pesato la pausa olimpica sugli Orsi (durante la quale metà squadra era ai Giochi, ndr)? Non saprei, il Berna era pur sempre un’ottima compagine, molto ben strutturata, in fiducia, e reduce da due titoli consecutivi. E tuttavia sentivo che la nostra squadra non avesse per nulla paura degli Orsi: li abbiamo sempre attaccati a viso aperto e il risultato ci ha premiati.

Cos’ha portato Hans Kossmann? Cos’è cambiato da gennaio?

Dal mio arrivo, lo Zurigo prova a giocare in maniera molto più diretta, portando più pressione sulla porta avversaria. Il gruppo stesso, con questo nuovo tipo di gioco, credo abbia ricavato maggiore energia.

C’è qualcosa che la impressiona, di questo Lugano?

Difficile rispondere: ho affrontato due volte il Lugano, in situazioni particolari e ben diverse da quella attuale: nella mia prima partita con lo Zurigo la squadra era motivatissima e si è imposta per 6 a 1; e subito dopo la pausa olimpica e poco prima dei playoff abbiamo perso 3 a 1 alla Resega, ma era prima che il Lugano perdesse per infortunio Chiesa, Brunner e Bürgler. Da allora, non ho più seguito granché i bianconeri. Ciò non toglie che se oggi sono in finale è per una buona ragione. Hanno battuto quattro volte di fila il Bienne, e questo è impressionante. Mi aspetto una finale difficile. Quale sarà la chiave? Credo potremo avere un’idea precisa dopo le prime due partite.

Tra i nomi più discussi del momento, in Ticino, c’è quello di Inti Pestoni, che finora ha avuto poco spazio nel tuo Zurigo.

È vero, è stato difficile trovare spazio per Inti, considerate le prestazioni ottime fornite da alcuni giovani promossi nel lineup. Ma posso immaginare che ci sarà spazio pure per lui in questa finale con il Lugano, una squadra contro la quale Inti ha sempre delle motivazioni supplementari. D’altra parte i playoff sono così: può capitare che alcuni giocatori debbano mordere il freno. A Lugano sta accadendo con Linus Klasen, un giocatore chiave del club negli ultimi anni. Ma l’hockey evolve in fretta, nessuno ha un posto garantito.

Difficile però rinunciare all’ex bianconero Fredrik Pettersson, in questa finale.

Sin dal mio arrivo ho trovato in lui un giocatore serio e impegnato, che lavora sodo e vuole sempre segnare. Si arrabbia, quando non ci riesce. Ma se ci penso, non ha mai vissuto più di due partite senza andare a segno, e questo gli ha dato tanta fiducia. Sì, è un’arma preziosa per noi.