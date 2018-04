Alla Reseghina per incontrare i giocatori

Numerosi i tifosi riuniti alla Reseghina per rendere omaggio ai giocatori dell'HCL. Nonostante l'amarezza per la sconfitta in finale, il popolo bianconero ha risposto all'invito del Club e si è riunito dalle 18 di questa sera per rendere omaggio alla squadra.

Dalle 21 la serata è animata dal Blues Brothers, mentre dalle 22 i giocatori e i membri dello staff tecnico saranno poi a disposizione dei tifosi per autografi e selfies.

(Red)