Allenamento a porte aperte per i bambini

È quanto ha deciso di organizzare l'Hockey Club Ambrì Piotta domenica 18 febbraio per dimostrare che "lo sport non è fatto di violenza, ma di valori forti".

La Prima Squadra dell'Hockey Club Ambrì Piotta, dopo essersi distanziata dai fatti accaduti domenica pomeriggio alla Valascia, ha deciso di organizzare un allenamento a porte aperte dedicato ai bambini domenica 18 febbraio, a partire dalle 15, durante il quale saranno presenti anche le famiglie e i figli dei giocatori stessi.

Questo, viene spiegato, per dimostrare che "lo sport non è fatto di violenza, ma di valori forti come rispetto, amicizia, impegno e spirito di gruppo".

Al termine l'HCAP offrirà ai bambini una merenda, dando loro anche la possibilità di visitare l’interno degli spogliatoi e passare alcuni momenti indimenticabili con i propri beniamini. Il Club omaggerà anche gli altri presenti con un piccolo gadget.

Per ragioni organizzative il Club invita chi volesse partecipare ad annunciarsi all'indirizzo mail comunicazione[at]hcap[dot]ch entro lunedì 12 febbraio.

Aperta un'inchiesta

Intanto la magistratura ticinese ha deciso di aprire un'inchiesta d'ufficio in merito a quanto successo alla Valascia. Le ipotesi di reato formulate dal procuratore pubblico Nicola Respini sono quelle di sommossa, vie di fatto, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, danneggiamento.

