Altro punticino per la Svizzera

Non è riuscito il doppio sgarbo alla nazionale svizzera, che dopo aver battuto il Canada ai supplementari ieri sera ha dovuto inchinarsi al cospetto della Finlandia, sempre dopo il sessantesimo. Gli uomini di Patrick Fischer hanno iniziato bene il confronto, portandosi sul 2-0 nei primi 10' grazie alle marcature di Herzog e Genazzi. Il 2-1 di Hietanen sul finire di primo tempo ha però ridato fiducia alla nazionale nordica, che in seguito si è poi rifatta sotto nel terzo periodo grazie al gol di Rantanen in power-play. La decisione finale è stata dunque rimandata all'overtime, dove Filppula ha trovato il pertugio giusto tra i gambali di (ancora una volta) un ottimo Genoni per assicurare ai suoi il punto addizionale. I rossocrociati restano comunque ben saldi al terzo posto e l'accesso ai quarti di finale, seppur non ancora matematicamente certo, si fa sempre più vicino.

(Red)