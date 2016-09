Ambrì battuto anche a Bienne

L'Ambrì rimedia la sesta sconfitta consecutiva a Bienne. I biancoblù sono stati sconfitti 5 a 1 in casa del Bienne. Nonostante una partenza dinamica, nella quale si sono portati per primi in vantaggio con la rete di D'Agostini, sono state troppe le ingenuità dei biancoblù in fase difensiva, che hanno permesso al Bienne di realizzare ben cinque reti.

Reti: 4' D'Agostini 0-1. 8' Pedretti 1-1. 33' F. Sutter (rigore) 2-1. 38' Earl 3-1. 39' Rajala 4-1. 56'28'' Micflikier 5-1

(Ats)