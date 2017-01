Ambrì battuto dallo Zugo

I Leventinesi hanno perso alla Valascia per 3 a 2 e rimangono ultimi in classifica con 38 punti. Domani, domenica, la rivincita a Zugo.

L'Ambrì Piotta puntava a riconquistare la penultima posizione in classifica, persa ieri sera dopo la vittoria del Friborgo contro il Bienne, ma non ce l'ha fatta. Questa sera, contro lo Zugo, ha infatti perso per 2 a 3.

L'incontro è partito in discesa per i Leventinesi, che dopo soli 2' hanno segnato la prima rete, firmata da Guggisberg. Ma non è passato nemmeno un minuto, che è arrivato il gol del pareggio degli avversari. Nella seconda parte del primo periodo lo Zugo ha poi infilato un altro puck nella rete biancoblu.

La quarta rete degli avversari dei biancoblu è arrivata al 25' del secondo tempo, unica segnatura del periodo centrale.

L'Ambrì Piotta è riuscito ad accorciare le distanze al 53' con Hall, rete che però non è stata sufficiente.

Ricordiamo che domani, domenica, alle 15.45, le due squadre torneranno a scontrarsi sul ghiaccio.

Ambri-Piotta - Zugo 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Reti: 2. Guggisberg (Hall, Lauper) 1:0. 3. Morant (Diaz, Holden) 1:1. 13. Marchon (Helbling, Schnyder) 1:2. 25. Martschini (Diaz, Guggisberg, Lauper) 1:3. 53. Hall (Monnet, Ngoy) 2:3.

Ambri-Piotta: Zurkirchen; Zgraggen, Mäenpää; Fora, Collenberg; Ngoy, Jelovac; Berger; Kostner, Emmerton, Pesonen; Berthon, Hall, Lauper; Guggisberg, Kamber, Bianchi; Lhotak, Fuchs, Monnet; Bastl.

Zugo: Haller; Helbling, Grossmann; Diaz, Morant; Schlumpf, Erni; Lüthi, Alatalo; Klingberg, Immonen, Senteler; Martschini, Holden, Suri; Schnyder, Diem, Lammer; Peter, Marchon, Arnold.

(Red)