Ambrì, buona anche l’ultima

I biancoblù hanno avuto la meglio del Bienne ai rigori nell’ultima amichevole prima dell’inizio della stagione. Per i leventinesi in rete Guggisberg, Emmerton, e Lothak.

In assist anche il neo-acquisto Janne Pesonen.

L’Ambrì-Piotta ha concluso positivamente la volée di amichevoli estive pre-campionato. A Bellinzona i leventinesi si sono infatti imposti sul Bienne dei vari Rytz, Steiner, Hiller e Huguenin.

Partiti subito forte, i biancoblù hanno dominato il primo terzo, infilando per tre volte la rete difesa dall’ex stella degli Anaheim Ducks. Già dopo soli 10” Guggisberg trova il punto del vantaggio grazie a un bell’assist di Pesonen. Al 7’ arriva il raddoppio di Lothak e un minuto più tardi i bernesi accorciano le distanze con Tschantré. Emmerton riporta a due lunghezze il vantaggio ticinese al 13’50”.

Nella seconda frazione Kossmann decide di lasciare un po’ di spazio a Descloux fra i pali, sin ora difesi da un attento Zurkirchen. Il Bienne però spinge di più e trova il pareggio grazie alle reti di Micflikier al 28’ e Lüthi al 36’.

I seeländer passano quindi in vantaggio nel terzo periodo grazie nuovamente a Micflikier, che al 54’ supera Descloux. A un minuto e mezzo dal termine l’Ambrì si riporta in parità con il punto in superiorità numerica di Lothak.

Si arriva quindi sino ai rigori, dove l’unico giocatore in grado di segnare si rivela D’Agostini, regalando così la vittoria ai suoi.

Per l’AmbrÌ si tratta di un buon risultato e di un pieno di fiducia in vista del match di mercoledì prossimo contro lo Zurigo di Pestoni.

(Red)