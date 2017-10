Ambrì-Piotta corsaro a Ginevra

I biancoblù si sono imposti per 3-0 nella sfida contro i granata, che dal canto loro hanno incassato la quinta battuta d'arresto consecutiva e sono ormai in piena crisi.

Impegnato a Les Vernets contro il Ginevra, l'Ambrì-Piotta di Luca Cereda si è dimostrato corsaro in trasferta, andando ad agguantare tre importantissimi punti. I biancoblù si sono infatti imposti con un chiaro 3-0 contro la truppa di Woodcroft - dal canto suo sempre più in bilico dopo la quinta sconfitta consecutiva - e tornano dunque in Ticino col bottino pieno. In una sfida invero piuttosto confusionaria tra due squadre che hanno faticato a costruire il gioco, i leventinesi sono passati in vantaggio per primi grazie a un ottimo spunto di Dominic Zwerger, che al 14' ha trafitto Mayer per la prima volta. Il minimo scarto è poi perdurato fino al 51', quando il centro canadese Cory Emmerton - con un'azione estemporanea - ha raddoppiato. Infine, a porta vuota, Jesse Zgraggen ha fissato il punteggio sul 3-0 finale.

I biancoblù tornano così sopra la linea, piazzandosi all'ottavo posto con 13 punti in 13 partite, mentre le Aquile scivolano sempre più in basso nella graduatoria della National League. I granata sono infatti in piena crisi dopo cinque sconfitte consecutive e occupano attualmente il penultimo posto, con 9 punti in 13 incontri.

(Red)