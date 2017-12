Ambrì sconfitto alla Valascia

(LE FOTO) Il cuore non basta: nulla da fare per gli uomini di Cereda che stasera disputano una discreta gara ma perdono con un secco 3-0 dal Davos.

I biancoblu scendono in pista distratti e il Davos ne approfitta trovando il vantaggio con Portmann nei primi minuti di gioco. L'Ambrì cerca di reagire prima con Zwerger e poi con Lhotak ma i giocatori leventinesi non riescono a pungere gli ospiti. Gli uomini di Cereda faticano a concretizzare davanti alla porta avversaria mentre il Davos è più propositivo e ha più possesso del disco.

Nel secondo tempo l'Ambrì prova subito a strappare il pareggio ma i grigionesi resistono agli attacchi biancoblu. Kostner ha due occasioni per siglare l'1-1 ma sbaglia mira. La partita sembra apertissima ma è il Davos, in un dubbio power play, ad andare ancora a segno con Little. Gli ospiti rischiano poi di ottenere il 3-0 ma il palo salva Conz.

Si complica la partita dell'Ambrì quando nel terzo tempo gli avversari allungano le distanze con Buck. Cereda non ci sta e chiede il challenge per un sospetto fuorigioco ma gli arbitri confermano il pesante goal dopo aver visionato il video. I biancoblu non mollano fino all'ultimo ma il risultato è destinato a rimanere invariato: alla Valascia finisce 3-0 per il Davos.

(Red)