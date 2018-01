Ambrì sconfitto alla Valascia

(LE FOTO) Contro il Langnau i biancoblu si portano in vantaggio nel primo tempo ma gli ospiti controllano il resto dell'incontro e vincono per 3-2.

L'Ambrì scende in pista aggressivo mettendo sotto pressione il Langnau con delle azioni che però non riescono a essere incisive. La partita perde subito d'intensità ed entrambe le compagini faticano a concretizzare. Al 13'48 ci pensa Gautschi a sbloccare il risultato assistito da Müller, ma i biancoblu non riescono a proteggere il vantaggio: Gagnon stende in shorthand Karhunen al 18'41.

Nel secondo tempo la gara prende ritmo ma è il Langnau a essere più cinico e in contropiede si porta sul 2-1 con una rete firmata da Neukom al 27'45. L'Ambrì non molla e poco dopo ha l'occasione per pareggiare con gli avversari rimasti a porta sguarnita ma il disco non entra. Malgrado i tentativi dei leventinesi, sono i bernesi a controllare l'incontro, i quali vanno molto vicini al 3-1 con Eero solo contro Karhunen. Sul finale di periodo Kubalik può andare a segno da una buona posizione ma spara a lato.

Il Langnau gestisce senza troppi problemi anche la prima parte del terzo periodo e al 51'15 va in rete con Gustafsson. Non passano neanche due minuti che l'Ambrì trova il 2-3 con Müller che fa tutto da solo e supera Ciaccio. I biancoblu tentano il tutto per tutto per pareggiare ma non c'è nulla da fare, alla Valascia si impone il Langnau.

(Red)