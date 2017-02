Ambrì umiliato, sorride il Lugano

Nella sfida diretta contro il Friborgo i biancoblù sono stati seccamente sconfitti per 7-0, i bianconeri hanno invece superato il Davos per 3-1 alla Resega.

Ha il sapore della disfatta la sconfitta patita dall'Ambrì-Piotta a Friborgo, che contro la probabile rivale nella finale dei playout - sempre più concreta all'orizzonte di questo passo... - ha incassato un pesantissimo 7-0. Decisive le penalità, con i burgundi che in 6 occasioni su 7 sono andati a bersaglio con l'uomo (o gli uomini) in più sul ghiaccio. Trascinatore dei romandi il capitano, Julien Sprunger, autore di una tripletta (6', 17', 38'). In rete anche Birner (4'), Rathgeb (8'), Mauldin (15') e Abplanalp (58').

Decisamente meglio ha fatto il Lugano, che davanti al pubblico amico della Resega ha regolato il Davos per 3-1. Puliti e ordinati, gli uomini di Greg Ireland hanno incassato la rete del vantaggio di Ambühl su rigore (8'), prima di impattare la sfida con Bürgler (28') e successivamente chiudere i conti con Fazzini (58') e Lapierre a porta vuota (60'). Grazie a questo successo i bianconeri si trovano ora ad un passo dalla matematica qualifica ai playoff.

Le ticinesi scenderanno nuovamente in pista sabato sera (20.30) alla Valascia, dove è in programma l'ultimo derby della regular season.

(Red)