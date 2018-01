Ambrì vincente sul fil di lana

Potevano senz'altro essere 3, per quello che si è visto sul ghiaccio (non tantissimo, in verità), ma alla fine l'Ambrì può anche accontentarsi di averne messi in carniere solo 2. È stato un buon HCAP, quello visto in pista venerdì al cospetto di un BIenne sceso in Ticino in un momento di forma eccellente e a caccia di punti utili a restare fra le prima quattro. Un Ambrì come (quasi) sempre mai domo, che ha saputo reagire allo svataggio iniziale, per portarsi avanti con due pregevoli reti di Kubalik e D'Agostini. Poi, però, come già capitato altre volte, i biancoblù sono inciampati proprio sulla linea del traguardo, incassando la rete del pareggio a pochi secondi dalla terza sirena (erroraccio di un Conz per il resto molto positivo). Negli ultimi scampoli di overtime, ci ha comunque pensato il migliore, ovvero Zwerger (tre punti per lui), a regalare il giusto successo ai leventinesi. Buone notizie anche da Kloten: aviatori ko con lo Zugo e Ambri a + 5. Meglio di nulla.

6' Joggi (F. Sutter) 0-1

22' Kubalik (Zwerger) 1-1

​33' D'Agostini (Zwerger) 2-1

​59' Pouliot 2-2

​65' Zwerger (Fora) 3-2

VALASCIA: 3923 spettatori