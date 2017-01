Ancora una batosta per l'Ambrì

I leventinesi non riescono a reagire alla sconfitta subita a Berna e vengono battuti alla Valascia dallo Zurigo per 5-2. È la quarta sconfitta di fila.

Non è andata bene neanche in casa all’Ambrì. Dopo la batosta dell'8-1 di ieri sera Berna, i biancoblù non sono stati in grado di reagire e sono stati sconfitti alla Valascia dallo Zurigo per 5-2.

Nonostante i leventinesi abbiano tenuto testa agli zurighesi nel primo tempo, gli uomini di Kossmann non sono stati in grado di resistere anche nel secondo tempo.

Nel primo tempo lo Zurigo va in rete con Thoresen, pronta la reazione dei biancoblù con Fuchs. Nel secondo periodo lo Zurigo raddoppia con Wick, che si ripete in power play. Ancora rete per i leoni con Rundblad. Nel terzo tempo due reti per i leventinesi (Bastl e Monnet) ma lo Zurigo segna ancora.

(Red)