Blackout Lugano

(LE FOTO) Bianconeri messi in ginocchio dall'ultimo in classifica Kloten: alla Resega gli zurighesi segnano 5 goal in 12 minuti e vincono per 7-2.

Il Lugano inizia subito con il piede sbagliato la sfida casalinga contro il fanalino di coda Kloten. Agli ospiti bastano infatti 4'06 per portarsi in vantaggio con Praplan che insacca facilmente Merzlikins impegnato a recuperare il proprio bastone. I bianconeri sono incostanti e gli aviatori sfruttano gli errori dei padroni di casa per raddoppiare al 9'47 con Bader. Il Lugano accenna dei tentativi di reazione e questi si concretizzano in una rete siglata da Fazzini al 14'16. Sul finale di periodo Hofmann getta al vento una grande occasione per pareggiare tutto solo davanti Boltshauser. Alla prima sirena il Kloten conduce meritatamente per 2-1.

Nel secondo periodo i bianconeri perdono il lume della ragione e subiscono cinque goal in dodici minuti. I primi due arrivano in inferiorità numerica prima con Hollenstein al 26'11 e poi 32 secondi dopo con Abbott. Sul 4-1 Greg Ireland chiama il time out ma la scossa desiderata dal coach bianconero non arriva, anzi, gli zurighesi segnano in contropiede con Schlagenhauf al 28'11. Il Kloten controlla troppo facilmente il gioco e va ancora in rete con Kellenberger al 35'14 e Praplan firma in seguito il pesantissimo 7-1 al 38'18.

A inizio terzo tempo il Lugano strappa il 7-2 con Sanguinetti che insacca un rebound al 40'37. Fra i pali bianconeri adesso c'è Manzato al posto di Merzlikins. A Brunner viene annullata una possibile rete per una deviazione col bastone troppo alto, ma il destino della partita è ormai certo: alla Resega il Kloten spazzola un impotente Lugano per 7-2.

(Red)