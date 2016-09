"Capisco la rabbia dei tifosi: così non va!"

di Flavio Maddalena

«Un inizio così difficile io non me lo sarei mai neppure sognato!». La schiettezza è qualità rara, specie nei momenti meno felici, ma quel che è certo è che Marc Gautschi ne dispone in generose quantità. Zero peli sulla lingua. Purtroppo per lui, è ormai altrettanto certo ed assodato che il suo Ambrì sta vivendo un vero e proprio incubo ad occhi aperti. Sei sconfitte ed altrettante sconfitte, in quest’inizio di campionato. Con pochi segnali all’orizzonte che facciano credere ad un’immediata inversione di tendenza. «Ma ora non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia», prosegue l’esperto difensore biancoblù. «Certo, è stato difficile smaltire due sconfitte come quelle incassate lo scorso fine settimana, ma non ci sono alternative: dobbiamo guardare avanti, pensare alla partita di stasera contro lo Zugo e... vincerla».

Cos’è successo nelle ultime due partite? L’Ambrì ha subìto un’involuzione anche nel gioco...

In effetti è vero. Nelle prime quattro partite della stagione siamo rimasti in partita sino all’ultimo, arrivando davvero vicini alla vittoria. Nelle ultime due invece no: abbiamo giocato davvero malissimo (in realtà l’espressione utilizzata da Gautschi è ben più colorita e... meno profumata, ndr). Sabato perlomeno abbiamo fatto bene per i primi 35 minuti, abbiamo avuto anche un paio di occasioni per trovare il 2-1. Poi però lo abbiamo subìto, anziché segnarlo, e a quel punto siamo crollati...

Come spiegare questi crolli e, soprattutto, come eliminarli?

Sinceramente ci si potrebbe dare diverse spiegazioni, ma penso che a questo punto abbiamo parlato abbastanza! Adesso bisogna mettere l’anima sul ghiaccio e dare il 100 per cento tutti quanti: se soltanto metà squadra dà il 100 per cento allora è impossibile vincere! Voglio dire: non siamo lo Zurigo, che talvolta può permettersi di andare a punti anche giocando al 50 per cento delle proprie potenzialità. Qui la realtà è diversa: se in ventidue danno il massimo possiamo vincere, altrimenti si fa dura. In un campionato equilibrato come il nostro, tante partite si decidono con una rete di scarto, perciò spesso sono i piccoli errori a fare la differenza. Dobbiamo stare più attenti, e sicuramente dobbiamo segnare di più: con un gol e mezzo a partita è quasi impensabile vincere delle partite...