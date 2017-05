Con o senza la pozione: per la gloria

di Flavio Maddalena

Sono Pazzi Questi Romani: è “acronimizzata” così, la celebre sigla romana (SPQR), nei fumetti di Asterix e Obelix (nella versione italiana perlomeno). Ma un po’ matti – nel senso buono eh! – devono esserlo stati anche i... Galli stavolta, ossia le hockeisticamente piccole (ma mica poi tanto) Francia e Germania, quando hanno deciso di gemellarsi – in barba a polverose rivalità del passato – per riportare in casa loro il Mondiale. Un’insolita collocazione geografica, per il massimo evento del disco su ghiaccio, e infatti prima ancora che una festa dell’hockey l’evento vorrà esserne – soprattutto in Francia – uno spot. Ora, se in terra tedesca la rassegna iridata mancava soltanto dal 2010, con i padroni di casa capaci di cavalcare l’onda dell’entusiasmo per issarsi sino in semifinale (!), nella patria di Voltaire la aspettavano dal 1968 (vari Mondiali B esclusi: si veda anche a pag. 20). Un motivo in più, allora, per diffidare delle piccole (che confidano nella mitica pozione magica), e per seguire con un certo fascino la competizione. Allo stesso tempo, comunque, affascinano – eccome! – anche i Romani della situazione, nella fattispecie le superpotenze dell’hockey mondiale. In questi giorni le varie nazionali stanno svelando le loro carte. Come sempre tante stelle sono ancorate al firmamento del Nordamerica – NHL oblige – ma al contempo certe altre faranno invece bella mostra di sé nel cielo francese e tedesco. Proviamo dunque a passare in rassegna i grandi nomi di questo Mondiale. Quelli che della pozione magica non avrebbero neppure bisogno. O, se preferite, che nel paiolo del talento hockeistico ci sono caduti dentro da piccoli. Un po’ come Obelix.

È un autentico esercito di superdotati lo squadrone con la foglia d’acero agli ordini di coach Cooper. Il Canada, non a sorpresa, presenta la più alta concentrazione di star, con un parco giocatori pescato in sostanza per intero in NHL. Mancano le stellissime Crosby (infortunato e comunque ancora legato ai playoff) e McDavid (pure ancora nei playoff), ma a Parigi arriveranno pur sempre signori del calibro di Mark Scheifele (Winnipeg; 7° marcatore di NHL in regular season con Winnipeg), Wayne Simmonds (Philadelphia; MVP dell’ultimo All Star Game), Claude Giroux (Philadelphia; 29enne leader che quando va ai Mondiali mette un punto a partita di regola) e naturalmente Matt Duchene (Colorado; indimenticata la sua breve parentesi ad Ambrì nel lockout 2012/13, secondo miglior marcatore degli Avalanche alle spalle di un altro fenomeno presente ai Mondiali, ossia Nathan MacKinnon, e probabile oggetto di trade nei prossimi mesi). Ma la lista potrebbe ulteriormente allungarsi con altri nomi di grande interesse e già affermati oltre Oceano (con ruolini di marcia comodamente superiori ai 50 punti a stagione. Occhio tra gli altri a Mitch Marner (Toronto, classe 1997, autore di 65 punti alla sua prima stagione in NHL).

