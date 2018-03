Controbreak del Friborgo alla Resega

Il Lugano si è fatto raggiungere e quindi sorprendere in casa dai burgundi, che si sono imposti per 4-3 all'overtime. Le due squadre si ritroveranno sabato a Friborgo.

Davanti ai 6.162 spettatori della Resega, il Lugano sembrava avere tutte le carte in regola per fare un ulteriore passo in avanti, verso le semifinali. Ma la serata è andata diversamente.

Partita nervosa, quella di questa sera, che i bianconeri hanno dovuto vivere con addosso la pressione dei loro avversari. Hanno reagito di rabbia e orgoglio, i burgundi, che anche sotto di due gol, già nel primo tempo, non hanno lasciato scappare via i padroni di casa, rimanendo aggrappati alla partita (sempre piuttosto aperta) e alla serie.

Nei primi dieci minuti, il Lugano ha trovato i gol di Cunti e Reuille, ai quali ha replicato Tristan Vauclair. Proprio il Vauclair friborghese si è reso protagonista, poco dopo, di una scazzottata senza capo né coda, di frustrazione. Lo ha fatto dopo che Lajunen già aveva segnato il 3-1. Dopo un secondo periodo teso, nel terzo è subito passato di nuovo il Friborgo, stavolta con Birner. Ecco: partita apertissima, che gli ospiti hanno reso ancora più incerta con il gol del pareggio, firmato da Cervenka al 52.45.

Tutti all'overtime, dove a segnare per primo è stato Mottet, quindi il Friborgo. Controbreak dei burgundi, già. Si arriverà come minimo a gara-5. Che spreco, per il Lugano.