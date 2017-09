Coppa, Guggisberg salva l'Ambrì

I biancoblù sono stati costretti a passare dall'overtime per avere la meglio sullo Zugo Academy, formazione di categoria inferiore. Avanti in modo più agevole i Ticino Rockets: 4 a 1 al Ginevra II.

Ci è voluto il supplementare, e soprattutto un ritrovato Peter Guggisberg (di rientro proprio martedì sera da un lungo infortunio), per avere la meglio sullo Zugo Academy (ds 3-2), nei sedicesimi di Coppa Svizzera. Sì, l'Ambrì-Piotta ha sofferto per passare il turno. I biancoblù hanno dovuto inseguire dapprima nel periodo iniziale (rete svizzero-centrale di Zehnder), con Plastino a riportare in parità la situazione, e quindi nel periodo centrale (nuovo vantaggio dei padroni di casa con Haberstich), dove il nuovo pareggio leventinese è stato trovato da Guggisberg, a 30'' dalla seconda sirena. Proprio il numero 94, di rientro da un lungo infortunio e quindi - come Trunz (sinora in sovrannumero) - al debutto stagionale, ha avuto la lucidità necessaria per scacciare i fantasmi nel delicato overtime, dopo un terzo periodo senza gol.

Più tranquillo, invece, il passaggio del turno dei Ticino Rockets, in pista a Les Vernets contro la seconda squadra del Ginevra, che milita in Prima Lega. I rossoblù si sono imposti per 4 a 1. Dopo una prima metà di confronto equilibrata (a Guidotti aveva risposto il romando Gaehler), i ragazzi di Cadieux sono saliti in cattedra grazie a Incir e - nel periodo conclusivo - Vedova e Goi. Come lo scorso anno, i rossoblù accedono dunque agli ottavi di finale di Coppa.

(Red)