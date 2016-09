D'Agostini e la dura vita da sniper

L'attaccante canadese arrivato alla Valascia per sostituire Alexandre Giroux spera di sbloccarsi questa sera contro il Ginevra. "Lavoro sodo per migliorare".

di Flavio Maddalena

È partito Giroux, è arrivato D’Agostini. Ma gli annessi e connessi, alla Valascia, non sono cambiati. O lo sniper designato segna, o altrimenti l’Ambrì stenta e piovono le critiche. Fa parte del gioco. Certo, i due canadesi sono diversi per caratteristiche e stile di gioco. Ma li accomuna il destino fatto di onori ed oneri che è proprio di ciascun attaccante chiamato a trascinare, a suon di gol, la propria squadra.

Ebbene, dopo quattro partite le statistiche di Matt D’Agostini mostrano un desolante 0 alla voce “reti” ed un modesto 1 alla voce “passaggi decisivi” (un assist che in realtà è stato un disco finito addosso a lui e poi al realizzatore Emmerton su un tiro di Mäenpää nel finale a Zurigo). E il suo Ambrì non ha ancora vinto, perdendo quattro partite di fila sempre di misura.

«È anche per questo, forse, che la gente si lamenta perché mancano le mie reti: se avessi segnato, in una qualsiasi delle prime quattro giornate, probabilmente avremmo vinto – riconosce il diretto interessato – Ma credetemi, sono il primo a volere che le cose cambino in meglio per l’Ambrì e per il sottoscritto. Mi hanno ingaggiato per segnare. Ed è normale che i tifosi si aspettino questo da me».

Rispetto a Ginevra, qui ad Ambrì c’è più pressione per un attaccante chiamato a fare tanti gol?

Trovo che la pressione ci sia sempre, dal momento che segnare è il mio ruolo. Per cui ci sono abituato. Poi, è naturale che quando le reti non arrivano la pressione aumenta. Da parte mia sto lavorando sodo per migliorare. Devo continuare a credere in me stesso.

Da Les Vernets sei partito malgrado un contratto ancora valido con il Ginevra: te l’aspettavi?

No, ammetto che sono rimasto un po’ sorpreso da come sono evolute le cose, negli scorsi mesi. Ma d’altronde questa è la componente “business” del nostro sport, e può succedere. Ad ogni modo ora sono contento di essere qui ad Ambrì. Il mio rapporto con Chris McSorley? Finché giocavo a Ginevra andava tutto bene, non c’erano problemi. Poi, beh, diciamo che quest’estate non c’è stata una grande comunicazione, fra noi. E ad un certo punto è stato chiaro che io non rientravo più nei suoi piani, per questa stagione. Ma non serbo alcun rancore nei suoi confronti: lui, che è anche direttore sportivo, svolge soltanto il suo lavoro...

Dalla grande Ginevra alla piccola Ambrì: un bel cambiamento...

Ambrì mi riporta in qualche modo alle mie origini, mi ricorda da dove vengo. In Canada, da piccolo, vivevo in piccole città. In posti simili al Ticino ho trascorso la mia infanzia. Per cui, sì assolutamente, qui mi trovo a mio agio. Mi sono ambientato in fretta: mi trovo bene sia con lo staff che con la squadra. Inoltre la mia famiglia è felice, adora la regione. Viviamo a Giubiasco. Presto poi mio figlio inizierà a frequentare la scuola... Va tutto a meraviglia!

Le tue origini sono in Calabria. Hai ancora legami con l’Italia?

In effetti, i miei bisnonni vengono dall’Italia, ma con quella terra non ho più grandi legami, oggi. I miei parenti sono emigrati oltre Oceano, e qui fra l’altro mio padre si è avvicinato al mondo dell’hockey. Ne andava pazzo, ci ha pure giocato, e ha trasmesso questa passione anche a me. Quand’ero piccolo mi portava, assieme a mio fratello, alla pista a vedere le partite.

Oggi, per la prima volta, affronterai proprio la tua vecchia squadra: saranno emozioni particolari?

No, non credo, perché in questo momento sto pensando soltanto al fatto che la mia squadra ha dannatamente bisogno di vincere. E capita che sulla nostra strada ci sia il Ginevra: tutto qui. Noi siamo pronti ad affrontarlo: è una squadra tosta, molto fisica. Per noi sarà un buon test! E loro... beh, sono nella nostra stessa situazione. Non sono partiti benissimo, e sappiamo tutti come in questo campionato – molto equilibrato – non ci si possa permettere di accumulare ritardo in partenza.

Prima di approdare al campionato svizzero hai giocato in Nordamerica, e a lungo in NHL: ti manca?

Giocare nella miglior lega del mondo è qualche cosa di magnifico, che ti rende fiero. Ma oramai ho voltato pagina. E sinceramente devo dire che mi piace molto di più il ruolo che ho adesso, di giocatore da prime due linee, rispetto a quello che ricoprivo in Canada, di attaccante meno offensivo: amo segnare e trascinare la squadra. Per cui, in definitiva, preferisco essere uno sniper qui che un gregario in NHL.

In Nordamerica, anni fa, affrontavi Ryan Wilson, il nuovo straniero del Lugano. Su YouTube c’è un video di un vostro scontro. O meglio: di un suo duro check ai tuoi danni...

Ah sì? (ride, ndr) Beh dev’essere sicuramente andata così, e non il contrario: io ci penserei due volte prima di andare a caricarlo! Ricordo bene che è un giocatore solido, molto fisico, e che non ha problemi a colpire duro l’avversario. Di sicuro è un bel rinforzo, per il Lugano.