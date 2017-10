Descloux torna a disposizione dell'HCAP

Il giovane portiere, classe 1996, era già giunto in Leventina nel 2006 in prestito dal Ginevra, dove in questo inizio di stagione ha giocato 6 partite da titolare.

Il portiere Gauthier Descloux torna da oggi, lunedì 16 ottobre, a disposizione dello staff tecnico biancoblu. A comunicarlo è lo stesso Hockey Club Ambri Piotta.

Descloux, classe 1996, giunto in Leventina nel luglio 2016 in prestito dal Ginevra, era stato richiamato alla fonte a causa dell’infortunio di Robert Mayer. La permanenza si era poi prolungata a causa dell’infortunio di Christophe Bays. Con la società ginevrina in questo inizio di stagione 2017-2018 per Gauthier Descloux 6 partite da titolare.

L’HCAP comunica infine, che il portiere Sascha Rochow, sopraggiunto per sopperire all’assenza di Descloux, rimarrà a disposizione dello staff tecnico biancoblu almeno fino alla pausa della nazionale di Novembre.

(Red)