Disfatta per l'Ambrì Piotta a Bienne

Si tratta della quarta sconfitta consecutiva per i leventinesi. 6 a 2 il risultato finale, il peggiore incassato in questa stagione. Di Zgraggen e Taffe le reti biancoblu.

L'Ambrì Piotta puntava a rifarsi dalla batosta subita ieri sera nel derby, ma cosi non è stato. E contro il Bienne, in termini di risultato, è andata ancora peggio.

La partita è iniziata subito in salita per i leventinesi: dopo nemmeno 5' di gioco erano infatti già sotto di tre reti. E nel resto del primo tempo non si sono viste importanti reazioni da parte dei biancoblu.

E dopo soli 2' dal ritorno delle squadre sul ghiaccio è arrivata anche la quarta rete dei bernesi. Al 27' però, finalmente, l'Ambrì Piotta è riuscito ad accorciare leggermente le distanze, grazie a un gol incredibile di Zgraggen. E ancora più incredibile è stata l'azione in solitaria del canadese Taffe che, al 34', ha trovato la seconda rete per i biancoblu. Ma al Bienne non è andato giù e quindi a due minuti dalla fine del periodo centrale ha insaccato il suo quinto gol.

E il terzo periodo è iniziato nello stesso, negativo, modo per i biancoblu, ossia incassando una rete, quella - definitiva - del 6-2. Un risultato purtroppo giusto, dato che gli uomini di Luca Cereda non sono mai davvero entrati nel gioco questa sera.

Bienne - Ambrì Piotta 6 - 2 (3-0 - 2-2 - 1-0)

Reti: 2' Pedretti (Fuchs) 1-0, 3' F. Luethi (D. Diem) 2-0, 4' Pouliot (D. Diem) 3-0, 22' Earl (Lofquist) 4-0, 27' Zgraggen (D'Agostini) 4-1, 34' Taffe 4-2, 38' Lofquist (Earl) 5-2, 42' J. Schmutz (Pedretti) 6-2.