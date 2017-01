Doppio Ko casalingo per le ticinesi

Pessimo affare per Ambrì-Piotta e Lugano, che sono uscite sconfitte dai rispettivi incontri casalinghi.

I bianconeri, che ospitavano il Berna alla Resega - il match è iniziato alle 21.00 a causa di un incidente nel tunnel del Gottardo che ha permesso agli Orsi di raggiungere la pista sottocenerina con un più di un'ora di ritardo - hanno tenuto testa agli ospiti, dando vita a un incontro intenso. Alla rete di Noreau (30') ha fatto eco, a 24 secondi dal sessantesimo, quella di Lapierre, che ha portato tutti ai supplementari. L'overtime non ha prodotto alcuna rete e così ai rigori si sono rivelate decisive le marcature di Bodenmann e Lasch per gli ospiti (nessun gol per il Lugano). Gli uomini di Ireland ottengono così un punto, in attesa della sfida di sabato sera a Friborgo.

I biancoblù, ampiamente contestati dai propri tifosi - che non hanno sostenuto la squadra per tutta la durata dell'incontro - hanno dal canto loro provato a tenere testa allo Zugo. Alla Valascia però, sono stati proprio i Tori a passare in vantaggio per primi al 6', grazie alla rete di Alatalo. Comunque in grado di reggere l'urto degli ospiti e anzi, spesso presenti anche in zona d'attacco - Lhotak ha fallito un rigore al 22' -, i leventinesi hanno dovuto incassare la seconda marcatura al 44', per mano di Martschini. Il gol di Mäenpää al 48' non ha dato vita a una rimonta rimasta di fatto incompiuta, poiché nemmeno il forcing nel finale ha permesso ai padroni di casa di pareggiare i conti. Sabato per i sopracenerini vi sarà una sfida di importanza capitale in ottica playout, a Langnau.

(Red)