En-plein casalingo per le ticinesi

Nel primo impegno del 2017 l'Ambrì-Piotta ha superato il Davos alla Valascia per 4-2, mentre il Lugano ha avuto la meglio sul Bienne per 3-2 alla Resega.

Sorridono entrambe le ticinesi impegnate nel massimo campionato di hockey, che questa sera hanno ottenuto la posta piena nei rispettivi impegni.

L'Ambrì-Piotta, che ospitava il Davos alla Valascia, ha sconfitto i grigionesi con un rotondo 4-2, dimostrandosi molto cinico in power-play. Ben tre infatti le reti siglate dai leventinesi con l'uomo in più sul ghiaccio. In evidenza, per i sopracenerini, gli stranieri. In rete sono infatti andati Pesonen (32' e 43'), Emmerton (13') e Hall (39'). Di Kessler (8') e Kousal (28') le marcature ospiti.

Ha invece faticato un pochino di più il Lugano di Doug Shedden, che - forse affaticato dopo la Coppa Spengler - ha dovuto operare una rimonta nel terzo tempo per avere la meglio sul Bienne. Dopo 40 minuti, infatti, i Seeländer conducevano i giochi per 2-1, in virtù delle reti di Hofmann (2'), Neuenschwander (12') e Micflikier (36'). L'ultimo periodo ha però visto i padroni di casa mostrare una reazione, con le marcature di Klasen (42') e Wilson (46') che hanno fissato il punteggio finale sul 3-2.

Le ticinesi torneranno in pista sabato sera, con l'Ambrì-Piotta che ospiterà lo Zugo alla Valascia (19.45) e il Lugano che renderà visita al Davos (19.45).

(Red)