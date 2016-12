Esordio con successo per il Lugano

Alla Coppa Spengler la squadra di Doug Shedden non ha fallito la prima sfida, imponendosi per 4-2 sull'Automobilist Ekaterinburg.

Vittoria doveva essere e, alla fine, vittoria è stata per il Lugano, che nel primo incontro dell'edizione 2016 della Coppa Spengler ha sconfitto per 4-2 i russi dell'Automobilist Ekaterinburg. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, conclusosi sull'1-1 in virtù delle reti del rinforzo statunitense Wisniewski (10') e di Monya (18'), i bianconeri hanno fatto la differenza nella seconda frazione, grazie alle reti in rapida successione di Sannitz (32') e Gardner (33'). Nel terzo periodo la marcatura di Gareyev (49') ha riaperto nuovamente i giochi, ma la reazione russa si è definitivamente spenta dopo il 4-2 realizzato da Klasen (60') a porta vuota.

Capitan Chiesa e compagni si sono dunque guadagnati una giornata di riposo domani e torneranno in pista mercoledì contro i cechi del Mountfield (15.00).

(Red)