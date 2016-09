Fortune opposte per Lugano e Ambrì

Il derby di sabato aveva lasciato il sorriso al Lugano e i pensieri all'Ambrì-Piotta. Le partite di questa sera hanno confermato allora tali tendenze.

Il Lugano infatti ha trovato la seconda vittoria consecutiva, battendo 3-1 il Friborgo davanti ai 5.148 spettatori della Resega. E ciò nonostante il vantaggio iniziale dei burgundi, trovato all'8.53 da Mottet. I bianconeri si sono risvegliati nel secondo periodo, quando hanno trovato il pareggio, con Brunner in doppia superiorità numerica al 25.57, ma hanno inserito la marcia in più nel terzo. A quel punto sono andati in rete Walker e Ronchetti, che hanno per l'appunto fissato il punteggio sul 3-1 finale. Da notare che i bianconeri hanno poi annunciato l'arrivo di un nuovo difensore straniero, il 29enne canadese Ryan Wilson, giocatore con 238 partite in NHL. Nell'ultima stagione aveva però giocato per l'AK Bars Kazan.

L'Ambrì-Piotta, dal canto suo, deve ancora attendere per festeggiare la sua prima vittoria in campionato: con il Berna è giunta infatti la quarta sconfitta di fila (in quattro partite). I campioni in carica hanno trovato il vantaggio dopo pochi minuti, con Lasch, ma si sono fatti riprendere nel secondo periodo, al 34.19, con un punto firmato Mäenpää. A decidere l'incontro è stato allora Untersander, in superiorità numerica, al 44.06.

(Red)