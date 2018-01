Friborgo batte un brutto Lugano

L'HCL non gioca le sue carte migliori e rincorre il Friborgo, che in casa riesce a mantenere il vantaggio. Fuori Sanguinetti per un disco che lo ha colpito al ginocchio.

Dopo la vittoria in casa il Lugano incontra il Friborgo alla BCF Arena. Il vantaggio casalingo del Friborgo arriva al 3’58 con Rossi, che è riuscito a bucare la porta di Merzlikins reduce da due shutout consecutivi. Il Lugano trova una seconda superiorità numerica, ma i bianconeri fanno fatica posizionarsi nel terzo avversario, non trovando alcuna rete. Brunner in backhand a porta sguarnita per un errore del portiere trova il pareggio prima dello squillare della prima sirena, ma parità che dura solamente 18 secondi, dopo che il Friborgo insegue nuovamente la via della rete con Slater.

Inizio di secondo tempo fortunato per il Lugano che con un autogoal del Frigorgo, un passaggio all’indietro dei padroni di casa che entra nella porta sbagliata porta il Lugano sul 2 a 2. Autorete assegnata a Morini. Cervenka Ma anche questo momento di stabilità del Lugano dura meno di un minuto con il Friborgo che ristabilisce il vantaggio in superiorità numerica con la rete di Rathbeg.

Un terzo tempo in cui il Lugano perde Sanguinetti dopo uno slap sul ginocchio e quindi bianconeri che si ritrovano con soli due stranieri sul ghiaccio: Lapierre e Etem. Dopo il timeout, la porta del Lugano resta vuota per permettere un sesto uomo di movimento, ma a poco serve: è 3 a 2 per il Friborgo

(Red)