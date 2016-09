HCAP, ottimismo per la nuova stagione

Regnava un grande ottimismo giovedì al Kursaal di Locarno per la tradizionale conferenza stampa di inizio stagione dell’Ambrì- Piottà. Filippo Lombardi, presidente del club leventinese, ha più volte insistito sul concetto dello “spirito vincente” per lanciare al meglio la lunga stazione che partirà da Zurigo il prossimo 7 settembre.

Lombardi ha pure delineato chiaramente gli obiettivi societari che la direzione biancoblù intende conseguire quest’anno. Uno su tutti: la costruzione della nuova Valascia.

Come sottolineato dal presidente leventinese, “per capire quando cominceranno i lavori bisognerà attendere l’esito dei consigli comunali di Quinto e Prato leventina, che si terranno a metà mese”. Il raggiungimento del pareggio dei conti – altro obiettivo stagionale – è indissolubilmente legato alla costruzione della nuova casa dell’HCAP, ha precisato Lombardi. “Io ci credo”, ha quindi concluso.

A livello sportivo grande positività è stata espressa pure dall’allenatore Hans Kossmann. “Siamo una squadra migliore dell’anno passato e non vediamo l’ora di tornare sul ghiaccio della nostra vera casa, la Valascia”, ha affermato con entusiasmo lo svizzero-canadese.

A livello di mercato la squadra non è stata ferma, cambiando 9 membri del roster facendo acquisti importanti, come D’Agostini e Guggisberg. Il DS Zanatta ha quindi voluto soffermarsi su quanto di buono fatto in questo senso, sottolineando l’impatto positivo dei cambi e degli innesti effettuati, come osservato nelle amichevoli.

Non resta dunque che aspettare la settimana prossima per vedere se i leventinesi sapranno portare sul ghiaccio dell’Hallenstadion questo spirito.

(Red)