Hirschi allenerà i giovani dell'HCL

Dopo il non rinnovo del contratto come giocatore, il difensore 35enne ha accettato la proposta di lavoro che il Club gli ha sottoposto nelle scorse settimane.

La Sezione Giovanile dell’Hockey Club Lugano comunica che, a partire dalla stagione 2017/2018, potrà contare nel proprio organico su Steve Hirschi come allenatore professionista impiegato al 100%.

Il 35enne attuale difensore numero 8 della prima squadra, da 14 stagioni ininterrotte punto di riferimento per compagni, allenatori, giocatori e tifosi bianconeri, ha infatti accettato in questi giorni la proposta di lavoro che l’HCL gli ha sottoposto nelle scorse settimane, dopo avergli annunciato che non gli avrebbe rinnovato il contratto come giocatore.

Queste le parole di Marco Werder, presidente della Sezione Giovanile dell’Hockey Club Lugano: “Siamo estremamente fieri di poter ampliare la nostra rosa degli allenatori professionisti con qualcuno che ha il DNA del Lugano nel cuore, che conosce alla perfezione la realtà e la mentalità del nostro club e dei nostri ragazzi e che porterà in dote qualità tecniche e grande esperienza. Con la sua serietà, la sua grinta e i suoi valori umani, Steve rappresenterà un esempio da seguire per ogni ragazzo che desidera diventare un vero sportivo”.

Così si è invece espresso il diretto interessato Steve Hirschi: “Ho pensato intensamente insieme alla mia famiglia quale fosse la migliore soluzione per il futuro. Avevo la possibilità di continuare a giocare altrove, ma l’idea di lavorare con i giovani all’interno dell’HCL mi è sempre piaciuta e spero di poter trasmettere a loro la passione per l’hockey e lo sport in generale, ma anche le giuste motivazioni per allenarsi ogni giorno con entusiasmo. Ringrazio il club per la fiducia. Sono contento di aver preso questa decisione prima dei playoff anche per liberare la mente e concentrarmi esclusivamente sulle partite che mi restano da giocare con la maglia bianconera”.

