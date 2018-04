"Ho idee per espugnare l'Hallenstadion"

Barba sempre più folta anche per Lapierre, a Lugano. Il trascinatore per eccellenza dei bianconeri sta vivendo con tutto sé stesso questa fase decisiva della stagione e – fedele alla “moda” dei playoff – si augura di lasciare a riposo il rasoio ancora fino a venerdì. Questo vorrebbe dire che stasera la sua squadra avrà trovato il modo di espugnare finalmente l’Hallenstadion, pista tabù per Maxim e compagni nelle quattro partite stagionali disputate sinora. «Quello che abbiamo fatto in passato a Zurigo non conta più – taglia però corto il Top Scorer dell’HCL – Se vogliamo guardare al lato positivo, le nostre due sconfitte esterne in finale sono cadute all’overtime. Ci è mancato poco per spuntarla. Più in generale, siamo sempre e solo stati sconfitti di misura. In quelle occasioni avremmo potuto vincere noi? Probabilmente sì. Ma non è questo l’approccio giusto. Ora è nostro compito trovare un modo per riuscirci questa sera». La sua fiducia è contagiosa, e proviene da lontano. Nel 2010, con Montréal, ribaltò una serie di playoff dall’1/3 al 4/3 contro Washington. «Averlo già fatto in passato aiuta a crederci per davvero – spiega Lapierre – Perché un conto è arrivare alla pista e dirti “ci credo”, un altro è sentire davvero dentro di te che hai una chance reale di farcela. Tutto può ancora succedere, ora pensiamo solo a gara-6. Vincessimo stasera, la serie cambierebbe e di molto».

Per “colpa” dell’Hallenstadion, la sesta gara della serie è stata rinviata di un giorno: dal martedì al mercoledì. Questo ha comportato un giorno “extra” di pausa – si fa per dire – per i giocatori. Impiegato come, al di là degli allenamenti? «In questo momento della stagione occorre riuscire a recuperare le energie. Cerchi di dormire il più possibile, anche al pomeriggio, mangiare correttamente ed idratarti bene. Cose semplici, ma che possono aiutarti ad essere più in forma». In questi frangenti, anche passare del tempo con la propria famiglia fa bene. «Certo, è sempre positivo trascorrere delle ore con mia moglie e le mie bimbe. In questi giorni abbiamo anche cercato di approfittare del bel tempo. Tutti comunque a casa si accorgono che in questo periodo sono completamente concentrato sull’hockey. Mi riguardo le partite della finale alla tele, e la mia famiglia con me (sorride, ndr). Per i prossimi tre giorni sarà ancora così. È il mio modo per rimanere nel “mood” dei playoff. E poi provo a trarne degli insegnamenti, rivedendo le immagini. A volte mi vengono delle idee per le partite successive. Anche per stasera? Sì, qualcosa mi è venuto in mente, ma è un segreto, non posso svelarvi nulla», aggiunge con un altro sorriso dei suoi.

Maxim accetta invece di parlare di come lui e i suoi compagni finora siano riusciti a mettere la museruola all’altro Top Scorer, Fredrik Pettersson, anche perché «in realtà non ci sono segreti: noi applichiamo semplicemente il nostro gioco, senza badare troppo a chi abbiamo di fronte. Partiamo da un buon sistema difensivo, cercando poi di creare senza troppi fronzoli. Lo Zurigo comunque ha dei buoni stranieri, possono colpire da un momento all’altro, quindi non bisogna mai abbassare la guardia». Questo Lugano, ad ogni buon conto, ha più volte dimostrato di saper resistere ad ogni tipo di avversità. Alla vigilia dei playoff, Lapierre ci aveva confidato: «Per esperienza diretta, nel corso della mia carriera ho quasi sempre riscontrato lo stesso esito: la squadra che perde delle pedine importanti, solitamente risponde molto bene alle avversità. Spero sarà così anche per noi». Ebbene, così è stato, e se ne è avuta la riprova sabato scorso, quando i bianconeri hanno dovuto fare a meno pure di Cunti. «Del resto abbiamo dimostrato durante tutta la stagione di saper reagire nei momenti difficili – riprende l’attaccante canadese, a poche ore da gara-6 – Ed è anche insito nella natura umana: quando sei in pericolo c’è un lato di te, che forse neppure conoscevi, che emerge e, se hai fiducia, ti può far fare cose impensabili». Come costringere i Lions alla “bella”, ad esempio...

(FM)