I gemelli per 3 anni in biancoblù

Joel e Anthony Neuenschwander hanno sottoscritto un contratto triennale con l'Hockey Club Ambri Piotta.

Fratelli gemelli, classe 1999, sono cresciuti nel settore giovanile dell’HCAP giocando fino alla categoria Mini Top in Leventina. Dalla stagione 2014-2015 alla stagione 2016-2017 hanno proseguito la loro formazione in nord america, presso l’Athol Murray College of Notre Dame. Noto collegio cattolico privato, che ha formato molti giocatori dell’NHL. Dopo un inizio con la categoria Midget AA, il passaggio nei Midget AAA, massimo livello Under 18 tra le leghe Nord Americane. In tre stagioni, con la maglia bianco rossa degli Argos prima e degli Hounds di Notre Dame dopo, Anthony ha messo a segno 85 punti in 126 partite, mentre il fratello Joel in 139 partite ha messo a segno 93 punti.

Tornati in Svizzera ad inizio settembre, hanno già disputato sei partite con la squadra juniori leventinese, che nella giornata di domenica ha conquistato il primo punto stagionale alla Ilfishalle di Langnau. Joel in questo inizio di campionato è il miglior marcatore della squadra con 2 gol e 4 assist, mentre Anthony lo segue con 2 gol e 3 assist.

L’accordo standard che l’HCAP propone alle sue giovani promesse, inclusi i fratelli Neuenschwander, prevede un percorso di formazione che include gli Juniori Elite, i GDT Bellinzona ed il Biasca Ticino Rockets fino ad arrivare alla prima squadra biancoblù.

(Red)