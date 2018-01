Il Losanna passa alla Valascia

Brutta controprestazione per l'Ambrì-Piotta di Luca Cereda, che dopo aver superato lo Zurigo in trasferta ieri sera, oggi pomeriggio alla Valascia è stato sconfitto per 5-2 dal Losanna in una classica partita da sei punti.

I biancoblù, mai parsi realmente in grado di impensierire i vodesi - che dal canto loro hanno avuto in mano il pallino del gioco per lunghi tratti - sono passati in svantaggio una prima volta nel primo tempo, per mano di Zangger. Un gol, questo, pareggiato sullo scadere del periodo da Trisconi, abile a insaccare l'ex compagno di squadra Zurkirchen.

Gli ospiti hanno poi fatto la differenza nel terzo centrale, dove le reti di (ancora) Zangger, Antonietti e Danielsson hanno affossato le speranze dei padroni di casa.

Nel periodo conclusivo infatti, Fora e compagni hanno accorciato parzialmente le distanze con Zgraggen, prima di incassare il definitivo 5-2 a porta vuota di Junland.

(Red)