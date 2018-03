Il Lugano ammutolisce il Friborgo

(LE FOTO) Vittoria importante per i bianconeri che in gara-4 battono 3-1 i romandi e ottengono il primo match point della serie.

Il Lugano si porta subito in vantaggio con Lapierre che al 3'12 sfrutta abilmente una situazione confusa davanti alla porta del Friborgo. Gli arbitri convalidano il goal dopo aver visionato il video. Ai romandi basta un minuto per pareggiare i conti con Rossi che supera Merzlikins da distanza ravvicinata. Il primo tempo distribuisce diverse occasioni per parte con un Friborgo decisamente più aggressivo. Da notare una traversa colpita da Rossi che sfiora il vantaggio per i burgundi.

I padroni di casa controllano anche l'inizio del secondo periodo con diverse occasioni pericolose ma il disco non entra. Wellinger rientra negli spogliatoi a causa di un check alla testa ricevuto da Neuenschwander. Il difensore bianconero rientrerà sul ghiaccio una decina di minuti più tardi. Nel frattempo il Lugano riorganizza le forze e mette a segno un prezioso 2-1 con Lajunen. I bianconeri ritrovano lucidità e cinismo e scatenano una pressione forsennata attorno alla gabbia avversaria. Gli sforzi vengono ripagati con un micidiale 3-1 firmato da Cunti al 39'15.

Nel terzo tempo il Friborgo cerca disperatamente di recuperare le reti di scarto ma la porta di Merzlikins è impenetrabile. French chiama il time out, i nervi si scaldano ma il risultato non cambia: il Lugano vince con un po' di fortuna ma con tanto cinismo e la capacità di essere determinante al momento giusto.

I bianconeri si portano 3-1 nella serie dei playoff e hanno dunque la possibilità di passare il turno martedì prossimo alla Resega.

(Red)